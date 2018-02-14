焦点：日本第四季GDP连增八季 创1980年代泡沫经济来最长连增纪录

路透东京2月14日 - 消费者支出强劲，推动日本第四季经济连续八个季度增长，为1980年代经济荣景以来最长连增纪录，这使首相安倍晋三的复苏计划，朝结束数十年经济停滞状态又推近一步。

日本经济持续增长对日本央行而言也是个鼓舞人心的迹象，暗示经济最终可能带来足够多的动能，提振通胀率升向2%的目标水准。

然而，数据中看不到任何通胀的影响，加上该季实质薪资下降，凸显日本央行在促进增长良性循环、消费者支出和企业投资的努力仍面临挑战。企业投资是“安倍经济学”政策的一个要素。

在这份国内生产总值(GDP)数据发布前，一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。这显示日本的超宽松货币政策将维持下去。不过投资者对于央行副总裁的人选，以及他们可能的政策倾向仍有疑问。

日本经济这波成长势头，是1986年4-6月到1989年1-3月连续成长12季以来的最长纪录，当时是泡沫经济高峰。

日本内阁府公布数据显示，10-12月GDP环比年率为成长0.5%，低于路透调查预估中值的成长0.9%。7-9月GDP环比年率修正后为成长2.2%。

“数据多少比预期疲软，但不需要太担心，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

“资本支出及消费正在提高。出口也很强劲。近期的其他数据也颇强。可以说日本经济情况相当不错。”

内阁府周三数据显示，10-12月当季GDP较上季成长0.1%，略低于路透调查预估中值增长0.2%；7-9月当季GDP较上季成长0.6%。

虽然主要数据低于预期，但许多经济分析师表示，他们预期成长势头将持续，因企业能够将强劲获利用于资本支出。

就业市场处于近40年来最为紧俏的状态，预计也会增强工会在薪资协商时的地位。

民间消费较前季增长0.5%，超过预估中值的增长0.4%，也优于前季修正后的下降0.6%。民间消费在GDP中约占三分之二。

日本内阁府一位官员表示，手机、汽车和外出就餐支出增加，推动民间消费增长。

“就业和收入情况继续改善，消费者信心在提高，民间消费料继续呈现上升趋势，”日本经济再生大臣茂木敏充对记者表示。

不过，部分分析师对内需看法更趋谨慎，因为全球股市若再继续下跌，可能损及信心和投资者的投资组合回报。

第四季实质薪资下降0.4%，三个季度来首次下降，这是内需面临的另一个风险。

“我有点担忧疲弱的薪资增长情况，”瑞银证券的地区投资长Daiju Aoki表示。

“我还担心股市下跌造成的负面财富效应。”

10-12月资本支出较前季上升0.7%，低于预估中值的增长1.1%，但为连续第五季成长，显示企业投资持续增加。

第四季海外需求略微拖累GDP。出口增加2.4%，但被进口跳升2.9%所抵销；拜内需强劲所赐，进口激增。

安倍晋三2012年底上台后，就采取改革举措吸引更多女性和老年人加入劳动力、提高兼职工人薪资、放开就业市场并鼓励企业投资。

“国内需求足够强劲，可以自己站稳脚跟，因此可以说安倍经济学已经成熟，”三菱日联摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

“金融市场走势构成风险，但我仍预计消费和企业投资将继续推动未来经济增长。”(完)