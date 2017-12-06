焦点：日本第三季GDP环比年率料上修为增长1.5% 因资本支出增长

路透东京12月6日 - 路透调查显示，日本第三季经济增速料略快于最初预估，受强劲的资本支出支撑，也表明稳健的出口和企业投资在支持日本经济。

资料图片：2015年3月，日本大金工业Kusatsu工厂的空调生产线。REUTERS/Yuya Shino

路透对16名分析师的调查显示，日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率料修正为增长1.5%，初估为增长1.4%。

第三季GDP较前季料修正为增长0.4%，初估为增长0.3%。

在日本财务省公布的数据显示7-9月企业增加资本支出后，分析师上调了对第三季GDP增速的预估。

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说，当前结构并未改变，即外部需求提振增长，但民间消费依然低迷。

“目前的趋势是，经济正在稳步复苏，”他说。

调查发现，第三季资本支出料较前季增长0.4%，初值为增长0.2%。

内阁府将改变民间消费和资本支出的计算方法，以提高GDP初值的精确度，这让分析师很难预测GDP修正值。

内阁府将于周四2350GMT公布第三季GDP修正值数据。

分析师预期，鉴于乐观的海外需求提振出口，日本经济将继续增长。

资本支出亦可能增长，得益于2020年东京将举办奥运会，以及企业投资于可节省劳力的技术。

不过，消费者支出和薪资复苏迟缓，支持日本央行将继续实施刺激政策以实现2%通胀目标的预期。

政府消息人士告诉路透，日本政府料将为截至2018年3月的财年编制一项规模约为2.7-2.9万亿(兆)日圆(240-260亿美元)的追加预算。

日本首相安倍晋三的经济顾问小组希望，未来一年的预算能反映出货币宽松和“以增长为导向”的财政政策。(完)