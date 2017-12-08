焦点：日本第三季GDP增速为初值两倍 出口料推动经济持续扩张

路透东京12月8日 - 周五公布的修正数据显示，由于资本支出大幅增加，日本经济第三季增速是原先估计的两倍。而且受惠于出口旺盛，经济料将继续扩张。

资料图片：2013年8月，东京港口工人将卡车上的集装箱起吊到货轮上。REUTERS/Toru Hanai

国内生产总值(GDP)中的资本支出项目上修至较上个季度增加1.1%，远高于分析师预期的0.4%以及0.2%的初值。

7-9月经济环比增长年率上修为2.5%，高于1.5%的中值预期以及1.4%的初值。

另有数据显示，10月份实质薪资在近一年来首次上涨，为消费者支出增加带来了一些希望。

修正数据显示，日本目前处于1994年有可比数据以来最长的不间断增长时期。

这对政府而言是一大利好。政府料将于周五稍晚批准一份支出方案，为教育提供资助，并鼓励企业增加投资。

“经济表现良好，但年化增长率高于2%似乎有点过快了，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa说。

“我预计出口和资本支出将引领明年的经济增长，但步伐将放慢至1%左右。”

第三季GDP较前季增长0.6%，初值为0.3%，路透调查中分析师的预估中值为0.4%。

经济稳步扩张也为日本央行带来希望，认为明年通胀压力有可能上升，推动消费物价增幅更接近2%的通胀目标。

内阁府官员向记者称，资本支出上修归因于批发(趸售)企业和零售商正加大投资，以因应入境游增多。

该官员并称，库存为第三季经济成长贡献了0.4个百分点，较初值的0.2个百分点上修，得益于制造业使用的化学和塑料品增加。

净出口为第三季经济成长贡献了0.5个百分点，与初值持平。

7-9月民间消费下滑0.5%，亦与初值持平。

10月实质薪资增加0.2%，为2016年12月以来首度增加，表明就业市场吃紧最终或许会导致薪资上涨。

日本经济已连续扩张七季，许多分析师预计经济将持续增长，因消费支出增长强劲、而且出口增势料将延续。(完)