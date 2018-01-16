（修正）日本政府将调整GDP数据构成 以体现共享经济等新消费趋势

(更正：第一段及倒数第三段译文有误，“质量”改为“性质”。)

路透东京1月15日 - 日本政府官员周一表示，日本将在未来数年调整衡量GDP数据的方式，将更好地体现共享经济、教育和医疗服务性质的变化等新的消费趋势。

这是对经济数据不能准确反映实际经济活动状况的批评而做出的回应。分析师们指出，GDP数据的构成已经落后于民间消费趋势的变化。民间消费占日本经济的大约60%。

“随着经济结构快速发生变化，如何衡量共享经济，尤其是数字经济，已经成为日本和其他国家面临的一个紧迫问题，”日本内阁府研究员Shuji Hasegawa周一对记者表示。

通过一系列对经济指标的改革，日本政府也希望解决长期以来对数据准确性、波动性、采样以及采集方法的担忧。

日本首相安倍晋三要求政府调整可能影响政府重要决策--比如上调消费税等的经济指标。自2014年首次将消费税从5%上调至8%打击了消费之后，安倍已经两次推迟从8%进一步上调至10%的计划。

共享经济中的企业通过互联网形成一个人与人之间的分散式网络，提供打车或短期住宿等服务。相关公司包括短租服务爱彼迎和美国打车公司优步。

民间智库InfoCom Research称，2016年日本共享经济规模估计为1.2万亿日圆(110亿美元)，预计潜在市场规模为2.6万亿日圆。

官员们称，尚未确定将共享经济纳入GDP数据统计的最后期限，并补充称他们计划在截至2021年3月的财年，确定教育、医疗等行业部分服务的性质和价格。

他们表示，不确定这一调整是否会扩大以名义GDP衡量的经济规模。不过官员们补充说，将共享经济纳入GDP可能会推高名义GDP价值。

2016年，发布GDP等经济指标的日本内阁府采取了一种新方法，以反映资本支出中的研发支出，推高了名义GDP。(完)