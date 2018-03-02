焦点：日本第四季GDP成长率料因资本支出扩增而上修 央行将按兵不动

路透东京3月2日 - 周五出炉的路透调查显示，日本去年第四季经济成长率料高于最初预估，受企业扩大资本支出所提振。

资料图片：2015年2月，日本东京，银座商业区人潮如织。REUTERS/Yuya Shino

调查同时指出，在下周举行为期两天的会议当中，日本央行可望维持当前的刺激政策不变。

路透对19名分析师所做调查显示，10-12月当季经济环比年率料上修为成长0.9%，初估为增长0.5%。

这将意谓着第四季GDP将较前季成长0.2%，初估为增长0.1%。

财务省周四发布的数据显示，日本企业第四季加速投资厂房及设备，促使经济分析师上调对经济成长率的预估。

“资本支出增加是上修的原因之一。内需反弹可能确认经济的强韧性，”瑞穗总合研究所的资深经济学家Yusuke Ichikawa说。

“我们预计出口将保持上升势头，包括资本支出在内的内需将保持稳健基调。经济可能继续温和增长。”

当季资本支出料增长1.2%，初值为增长0.7%。

第四季资本支出连续第五个季度增长，证实了企业的投资意愿。

日本第四季经济连续八个季度增长，为1980年代经济荣景时连增12个季度以来的最长纪录。

内阁府将在3月8日周四上午8:50 (3月7日2350GMT)公布第四季GDP修正值。

调查还显示，日本央行3月8-9日会议料维持短期利率在负0.1%、10年期政府公债收益率(殖利率)在零附近。

“消费者通胀正在上行，但距离日本央行2%的目标水准仍很远。因此日本央行下周可能维持当前水平的刺激举措，”SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正表示。

根据调查结果，日本1月经常帐料盈余约3,100亿日圆(29.2亿美元)，低于12月的盈余7,972亿日圆，部分归因于油价上涨。

日本1月所有家庭支出料较上年同期下降1.2%，降幅高于12月的下降0.1%，反映出蔬菜和汽油价格上涨。

日本财务省将于3月7日(三)23:50GMT公布经常帐收支数据。总务省将于3月8日(四)23:30GMT公布1月所有家庭支出数据。(完)