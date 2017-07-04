日本企业通胀预期略有升高--央行短观调查

路透东京7月4日 - 日本企业6月的通胀预期较三个月前略有升高，因劳动力短缺及材料成本高企显示未来几季消费者物价将加速上扬。

接受日本央行调查的企业预期未来一年消费者物价将上涨0.8%，高于三个月前预期的上扬0.7%。

企业并预期未来三年消费者物价年涨幅为1.1%，前次调查为增长1.0%。

昨天公布的日本央行短观企业调查显示，大型制造业者信心触及三年多高位，燃起了物价将上涨的希望，尽管增速将是缓慢的。

“随着时间推进，劳力短缺将推升通胀预期，”三菱日联摩根士丹利证券分析师Shuji Tonouchi说。

“不过，这个过程是缓慢的，所以日本央行货币政策将暂时按兵不动。”

上周公布的数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，连续五个月上扬；4月时为增长0.3%。

不过，剔除能源价格影响的消费者物价5月持平，突显日本央行很难将通胀率推升至2%目标。

熟悉日本央行想法的消息人士告诉路透，日本央行在7月进行季度预估检视时，可能下调当前财年的消费者物价预估。

但通胀预期小幅上升，以及企业面乐观情绪增强，或许会让日本央行有理由维持较长期物价预估不变。

日本央行在2014年3月短观调查开始就企业的物价预期进行访查，以收集关于通胀预期的更多信息。通胀预期对于当前实施的刺激计划至关重要。(完)