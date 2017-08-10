日本6月核心机械订单意外下降 与最近经济复苏迹象相矛盾（更新版）

路透东京8月10日 - 日本6月核心机械订单意外连续第三个月下降，凸显企业不愿扩大支出，与最近经济复苏势头增强的迹象相矛盾。

4-6月核心订单连续第二季下降，为2012年首次季度连降。这令人对决策者的乐观看法产生质疑，决策者预计企业信心好转将推高资本支出。

虽然分析师警告不要过度解读这一波动较大的数据，但在下周一将公布第二季国内生产总值(GDP)之前，这份6月数据的下降带来了负面信号。外界预计在强劲内需的带动下，GDP数据会显示经济增长强劲复苏。

内阁府周四公布的数据显示，6月核心机械订单较前月减少1.9%。市场预期中值为增加3.7%。机械订单被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标。

5月机械订单较前月减少3.6%，促使政府调降了对机械订单的评估。

内阁府调查的企业预计，7-9月核心机械订单料较上季增长7.0%。

“制造商订单第三季前景不差。”一名向记者提供数据简报的政府官员说。“订单可能将持稳。但很难看到有大幅增长。”

4-6月核心机械订单较上季下降4.7%，创一年来最大单季跌幅。第一季机械订单减少了1.4%。

**基础建设需求**

部分分析师表示资本支出趋势依然向上，称因有2020年东京奥运会带动的基础建设需求，且在劳力越来越短缺之下，企业需支出购置设备以提升运营效率。

“日本央行的货币政策使得实质利率维持负值，因此融资面临的限制很小。我们仍认为，中期内资本支出将增加，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

截至6月的三个月，日本企业信心在旺盛的全球需求推动下升至三年高位，这让决策者更加冀望持谨慎态度的企业最终将增加工厂和设备投资。

经济持续复苏将给日本央行推动经济摆脱通缩的努力带来帮助，但薪资和通胀仍固守低位，尽管近期有迹象显示民间消费回升。

日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.0%，受益于出口强劲。

据路透调查，下周一公布的数据料将显示，日本经济在4-6月当季将连续第六个季度录得增长，得益于内需推动，因消费者支出复苏且公司增加资本支出。

机械订单数据不会直接影响GDP数据，因政府使用其他指标来测算GDP中的资本投资部分。(完)