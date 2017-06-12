日本4月核心机械订单跌幅高于预估 或将拖累经济成长

路透东京6月12日 - 日本4月核心机械订单跌幅高于预估，令企业资本支出力道笼罩阴霾，有可能拖累本季经济成长。

4月核心机械订单较上月减少3.1%，跌幅高于路透调查分析师预估的下滑1.3%。

内阁府数据显示，这也是核心机械订单三个月来首度出现下降；3月时为上升1.4%。

尽管机械订单数据波动相当大，但被视为能反映未来六至九个月企业资本支出趋势的指标。

之前日本第一季经济增长率被大幅下修。库存下降导致环比年率下修为增长1.0%，而初值为增长2.2%。

然而近期的数据显示，当前季度经济仍保持动能，因出口和工业产出稳健，但即便就业市场紧俏，薪资增长和家庭支出依然乏力。

决策者期望，日本企业能动用丰厚的获利刺激投资并增加薪资，让经济保持可持续的增长。

SMBC日兴证券资深分析师Koya Miyamae表示，“本季度资本支出可能仍会低迷。”

“在全球复苏和日圆贬值的情况下，出口和工业产出表现良好，但美国总统特朗普贸易政策存在不确定性，使日本企业对国内投资犹豫不决。”

以行业来看，4月来自制造业的核心订单增加2.5%，前月为上升0.6%。来自服务业的订单下降5.0%，3月为下降3.9%。

4月海外订单跳升17.4%，为三个月来首次上升。海外订单不计入核心订单。

内阁府维持对机械订单的评估，称上升态势正要熄火。

4月核心机械订单较上年同期上升2.7%，远低于路透调查预估的增加6.3%。3月为较上年同期减少0.7%。(完)