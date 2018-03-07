调查：贸易战担忧和市场波动将影响日本央行对经济前景的乐观看法

路透东京3月7日 - 本周日本央行议息会议的辩论主题将围绕全球贸易战担忧、市场波动和不受欢迎的日圆升值展开。决策者料在此次会议维持货币政策不变。

央行总裁黑田东彦上周表示，如果能像预期的那样在2019年财年实现物价目标，那央行可能会考虑退出货币宽松政策。这番表态激起市场的担忧和不安。

后来黑田在本周二缓和了对近期撤出刺激的预期，他强调并不会真的讨论退出，除非通胀达到2%目标。他有可能会在本周政策会议后的记者会上再次重申这点。

“如果2%通胀目标推迟实现，退出宽松政策的启动时间也将推迟，”第一生命经济研究所的首席经济学家熊野英生说道。

“即便央行真的勉力在2019年财年提高了收益率目标，政策实现正常化也将花费很长时间。”

在周五结束两日会议之后，各界普遍预期日本央行将会维持大规模刺激计划不变，同时预估经济将朝温和扩张迈进。

分析师多表示，由于通胀率距离目标仍远，日本央行可能强调将会持续大量供应流动资金，好让就业市场趋紧促使企业提高薪资。

尽管长时间宽松的成本升高，引发各界呼吁就退出策略展开辩论，但日本央行决策官员仍有充分的理由暂时按兵不动。

全球股市周三下滑，此前美国白宫一名主张自由贸易的重要官员宣布辞职，令人担心总统特朗普将推进钢铝关税计划并可能引发贸易战。

贸易摩擦加大可能损及仰赖出口的日本经济。投资人避险需求周三推动日圆升至16个月高点附近，日本决策官员担心如此一来可能损及企业获利，并阻却企业调高薪资。

“这不对日本央行的复苏情景构成紧迫威胁，但也是需要留意的风险，”一位熟悉央行思路的消息人士称，另外两位消息人士也持相同看法。

3月利率会议将是日本央行领导层换届之前的最后一次，现任副总裁将于3月19日离任后，两位新的副总裁即将走马上任。

央行总裁黑田东彦的任期将于4月8日届满，政府任命他再续五年任期。

日本经济第四季环比年率为增长0.5%，归功于资本支出旺盛。该国1月失业率触及25年低位，反映出经济增长稳健。

但核心通胀率1月触及0.9%，远低于日本央行的目标，迫使央行维持超宽松政策，尽管长期宽松带来的成本攀升。(完)