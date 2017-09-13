调查：虽然日本经济表现稳健 但分析师普遍预期将编制追加预算

路透东京9月13日 - 接受路透调查的分析师表示，虽然日本经济在改善，但他们普遍预期日本政府将编制本财年的追加预算。

制定追加预算已经成为日本政府的一个习惯：政府通过给各项事业提供资金，为陷入停滞的经济活动提供支撑，其中包括购物代金券、乡村落后地区的援助、以及2011年海啸和核事故之后的重建等不一而足。

不过，今年日本和全球经济表现不错，路透9月5-12日访问的35位分析师中有31位表示，除了自然灾害救助之外，不必制定追加预算。

“经济处于充分就业状态，全球经济在稳步扩张，”东海东京调查中心的首席经济学家武藤弘明表示。“编制巨额追加预算让人不能接受。”

但调查显示，22名分析师预计日本政府将坚持这一惯例，无论如何都将通过追加预算案。

武藤弘明表示，政府或将宣布截至明年3月财年的小规模追加预算，目标是提升日本人口出生率和改善教育等。

日本内阁官房长官菅义伟和经济再生大臣茂木敏充都曾表示，没有制定追加预算的计划。

提高政府支出或将加重日本债务负担，而日本债务已经是该国国内生产总值(GDP)的两倍有余。长期以来分析师一直警告称，如果债务问题一直不解决，日本公共财政将会崩溃。

**日本央行前景**

调查还显示，多数分析师相信日本央行至少到明年年底之前都将维持其当前的货币政策宽松步伐，因为尽管经济在成长，但消费者物价上涨速度依然十分缓慢。

多数受访的分析师称，日本央行的下个举动将是缩减现行的刺激措施，而非扩大货币宽松政策。

日本央行在7月会议上维持金融机构超额准备金利率在负0.1%不变，同时还将10年期公债收益率目标维持在零水平附近。

IHS Economics首席分析师Harumi Taguchi称，日本央行可能按兵不动，除非其看到经济复苏面临更大的风险。

“日本央行料将维持现行的货币刺激措施，以免在物价没有朝着目标稳步上升的情况下，向市场发出错误的讯息，”她说。

日本7月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.5%，为连续第七个月上升，但仍远离央行2%的目标。核心CPI包括油品但排除生鲜食品价格。

日本经济新闻周三报导，日本首相安倍晋三称，无论下任央行总裁是谁，都希望央行将货币政策重点放在实现2%的通胀目标方面。日本央行现任总裁黑田东彦的任期将于明年4月届满。

但分析师预计物价压力不会上升多少。他们预估本财年核心CPI将上升0.6%，下个财年上升0.7%，基本与上个月的调查预估相仿。

调查显示，本财年经济料扩张1.7%，高于上个月预测的增长1.4%。

下个财年经济料增长1.1%，与上次调查预估一样。部分分析师是在4-6月GDP修正数据公布前做答。

日本第二季经济环比年率增幅为2.5%，较增长4.0%的初值大幅下修。但分析师仍预计日本经济将维持稳步复苏势头，因为强劲的全球需求给出口带来支撑，就业市场趋紧也改善了薪资上涨的前景。(完)