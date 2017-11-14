调查：明年日企加薪幅度料介于2%-2.5% 达不到安倍晋三3%的目标

路透东京11月14日 - 接受路透调查访问的分析师们预测，在明年春季的年度工资协商时，日本薪资可能上涨2.0%-2.5%之间，达不到首相安倍晋三提出的3%的目标。

安倍政府在考虑采用税收刺激和其他措施，鼓励企业给员工加薪3%，希望这样消费者能够扩大支出，从而加快日本顽固低迷的通胀率上升。

根据日本劳动组合总连合会(RENGO)，今年日本企业平均加薪1.98%。每年春季日本公司都会和工会协商加薪事宜。

得益于强劲的获利，日本企业坐拥大量现金，但却不愿提高薪资等固定成本，因为他们担心日本日益萎缩的人口。

他们也希望手头拥有大量的现金缓冲，以防出现金融或国际政治危机。

受访的38位分析师中，有19位预测薪资将上涨2.5%左右，17位预测薪资增幅约为2%，一位预测薪资涨3%，还有一位预测薪资增幅不到2%。

“企业获利大幅复苏暗示公司可能会加薪，”IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi称。

“但零售商等行业发现很难把上升的成本转嫁给客户，因此许多企业很难大幅涨薪，即便政府实行税收优惠。”

分析师预测，经济在截至3月的财年将增长1.6%，下个财年将增长1.1%，与上月调查的预估持平。

**难以实现的目标**

在11月1-13日期间进行的该项调查还显示，本财年核心消费者物价指数(CPI)平均升幅可能为0.6%，明年料为0.8%。核心CPI包含油品，但剔除价格易波动的生鲜食品。

这样的通胀预估低于日本央行预计的0.8%和1.4%。

受访分析师大多表示，他们认为日本央行下次决定调整政策时，将会开始退出刺激政策，但时间可能在明年晚些时候或之后。

“即便到2019财年也未能达到2%的通胀目标，只要通胀保持上行趋势，日本央行就不会进一步放松政策，”JP Morgan Securities Japan的首席经济学家Hiroshi Ugai说。

“我们预计当扣除生鲜食品和能源的CPI升幅达到1%，中期通胀预期也随之上升时，日本央行将调整10年期日本公债收益率目标。”(完)