调查：日本央行今年不会上调长期利率目标--分析师

路透东京1月18日 - 路透访问的分析师大多认为，日本央行今年将维持长期利率目标不变，不过有40%的分析师预计日本央行会上调长期利率目标，反映出在日本经济继续增强之际不断升温的市场猜测。

路透在1月10-16日访问了40位分析师，这些分析师填写的一张图表体现了他们对到2019年中期之前每个季度的长期利率目标的预估。

约40%的分析师预计日本央行今年将上调目标，但其他分析师要么预计在2018年维持零的目标，要么对未来几个季度不做预测，称其展望取决于4月初黑田东彦总裁任期届满后谁来接任。

外界普遍预期黑田东彦会被要求留任。

许多经济分析师预计日本央行今年不会缩减其大规模刺激措施，但有16名分析师认为会缩减。

两名分析师认为央行可能在4月开始缩减，两名认为在9月，八名预计在10月，还有四名预计在12月。

17名分析师预计缩减将在2019年或更晚开始。

分析师还大致认为，日本央行将继续将年度购债目标维持在80万亿(兆)日圆不变--至少在货币政策声明中将是如此。

但是，一些分析师表示该目标只是表面上的，因该央行实际购债规模已经降至该水准的一半左右。

2016年9月，日本央行采取了新的做法，引导10年期日债收益率维持在零左右，并维持短期利率在负0.1%。

“我们预计日本央行将逐步上调10年期日债收益率目标，以避免当前政策突然转为撤出刺激措施，” 伊藤忠经济研究所首席分析师武田淳表示，“日本央行还料将同时放弃购债规模目标。”

他预计这可能发生在第四季，但他预计日本央行将解释称此举并非“收紧”政策，只是对收益率曲线控制政策的微调。

**战胜通缩？**

当被问及政府何时可能宣布结束通缩时，36位回答该问题的分析师中，仅有一名认为将在今年上半年发生；12位分析师预计是在下半年，八名分析师则认为是在2019年上半年。

其余分析师预期的时间则更晚，有八名分析师觉得在可预见的未来不会发生。

超过一半的分析师表示，若真宣布结束通缩，那么政府推进2019年10月提高消费税计划的机率将随之提高。

“政府可能将不得不在2018年秋季就是否提高消费税做出最终决定，而如果他们真的决定这么做，则会把通缩结束作为一个理由，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

当被问及日本经济今年面临哪三大风险时，分析师们将“朝鲜”和“中国经济前景”列为主要风险。其次是“汇市走势”，然后是“美联储收紧政策”对金融和新兴市场的“影响”。(完)