日本企业的通胀预期略有上升--央行短观调查（更新版）

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路透东京12月18日 - 12月日本企业的通胀预期较三个月前小幅上升，给日本央行实现2%的通胀目标带来一些希望。

接受日本央行访查的企业预计，未来一年消费者物价将上涨0.8%，高于三个月前预期的0.7%。

日本央行对企业通胀预期的季度“短观”调查显示，企业预计未来三年消费者物价年涨幅为1.1%， 未来五年消费者物价年涨幅为1.1%，与三个月前的预期相同。

央行上周的短观调查显示，大型制造业信心在第四季触及11年高位，因出口和企业获利正在给经济带来动能。

日本央行2013年推出大规模刺激举措，寄望借此令公众摆脱通缩心态，并提振企业和家庭的通胀预期。

日本央行上述措施未能根除通缩，该央行去年改变政策框架，以更加适合长期对抗通缩。

日本第三季经济环比年率为增长2.5%，为连续第七个季度扩张，这支持了日本央行最近发出的信号，即撤离危机模式政策的时间可能早于预期。

但核心消费者通胀仍维持在0.8%，远低于2%的目标水准，因为企业仍不愿提高价格，唯恐提价吓跑对成本敏感的家庭。

日本央行周三和周四将召开政策会议，这些调查将是央行仔细考量的因素。(完)