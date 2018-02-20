综述：日本出口成长但制造业信心低迷 日圆升值令经济前景笼罩疑云

路透东京2月19日 - 由于汽车和电子产品买需踊跃，日本1月出口取得连续第14个月成长的佳绩，但制造业者信心下滑突显出，市场担心日圆升值会影响以出口为引领的日本经济复苏。

出口数据公布前不久出炉的路透短观调查显示，日本制造业者信心在2月大幅恶化，表明全球股市动荡和日圆问题冲击企业信心。

这些经济指标突显了日本央行领导层在刺激经济走出数十年来停滞局面时所面临的挑战。此前，总裁黑田东彦获得连任，两位副总裁则易人。

与短观调查中低迷的制造业人气不同的是，财务省周一公布的数据显示，日本1月出口成长12.2%，增幅高于前月的9.3%以及分析师预测的10.3%。

“由于日圆升值，我们的整体获利情况有所恶化，”一位运输设备制造企业经理人在调查中写到。

经济分析师认为，未来几个月全球需求应该会继续推动日本出口和整体经济，即便日圆升值令经济前景存在疑云。

1月31日至2月14日进行的路透短观调查显示，2月制造业景气判断指数为正29，低于上月所及的11年高点正35。路透短观调查紧密追随日本央行季度短观调查趋势。

周一公布的贸易数据显示，1月日本对华出口同比增加30.8%，部分是因为农历新年假日前出口激增。出口增长受半导体生产设备、汽车发动机和混合动力汽车出口引领。今年的春节时间晚于去年。中国是日本最大的贸易伙伴。

日本1月对亚洲出口增加16%。对亚洲出口占日本整体出口的一半以上。

1月日本对美国出口增加1.2%，受钢材、电池和药物出口带动，而汽车出口减少3.9%。12月日本对美国出口增加3%。

1月日本对美国的贸易顺差同比下降12.3%至3,496亿日圆，为连续第二个月下降。

日本整体贸易收支转变为逆差9,434亿日圆(88.7亿美元)，为八个月来首次出现逆差。(完)