焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡

路透东京10月23日 - 日本首相安倍晋三在周日选举中顺利连任后承诺，在财政问题的考量上将把教育和儿童照护问题排在优先于预算平衡的位置，因日本人口迅速老龄化，可能破坏他对复苏经济的努力。

2017年10月23日，东京，日本首相、自民党领导人安倍晋三出席在自民党总部召开的记者会。REUTERS/Toru Hanai

安倍领导的执政联盟在选举中以压倒优势获胜，得益于他的竞选承诺。他表示要大力增加教育和儿童照护方面的投入，部分原因是为了鼓励更多妇女加入劳动者大军。

他还明确表示，将继续促使小心谨慎的日本企业花掉手中持有的创纪录现金储备，用于提高员工薪资，促成经济成长的良性循环。

以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”可能继续实施，因此在安倍以较大优势胜选后外界亦认为，日本央行现任总裁黑田东彦在明年4月初完成他的五年任期后，将会再获任命。

安倍获胜的消息周一提振全球股市和美元，日股日经指数攀升至21年高位。该指数收高1.1%报21,696.65点，连续第15个交易日录得涨幅。

安倍2012年底上台，承诺让日本经济脱离通缩和停滞近二十年的泥潭。日本经济目前正在缓步复苏，但薪资增长疲弱阻碍消费者支出和通胀加速，同时，企业还面临低出生率和人口快速老化所致的劳动力短缺问题。

安倍承诺为所有三至五岁的儿童以及低收入户的两岁或以下幼儿提供免费学前教育。

“日本要持续增长的关键在于，我们如何应对人口老化，这是安倍经济学面临的最大挑战，”安倍在记者会上说道。

“我们计划通过生产力创新来加速薪资增长，从而结束通缩。”

政府预估数据显示，如果现在所有儿童都可接受免费学前教育，那么这项计划的成本将达1.2万亿(兆)日圆(105.4亿美元)。

SMBC日兴证券预计，免费学前教育可为日本家庭减轻约1万亿日圆的经济负担；如果这部分减免的成本中有半数用于消费支出，将能把实质国内生产总值(GDP)推高0.1%。

另外，安倍还誓言扩大教育福利，旨在为低收入家庭提供免费的高等教育。

**平衡预算**

安倍晋三表示，将继续推进2019年将消费税税率从8%上调至10%的计划，将部分收入用于创建一个“适合各年龄段人群的社保体系”，将把资金投入教育，而非偿还公共债务。

安倍晋三早些时候承认，这样做将导致截至2021年3月财年实现基本预算平衡(不包括债务还本付息和新债券发行)的承诺无法兑现。

虽然安倍增加教育和儿童照护支出的计划提振了幼儿园运营商JP-Holdings等相关公司的股价，但支出增加加剧了有关财政纪律放松的担忧。

NLI基础研究所(NLI Research Institute)首席经济学家Yasuhide Yajima表示：“简单地增加各年龄段人群的福利意味着通过政治手段将痛苦推给后代，可能会被指责是政治分肥支出。”

他说：“转移消费税收入可能开启财政支出进一步扩大的闸门。为避免财政纪律恶化，日本必须继续采取必要行动恢复公共财政。”(完)