日本与欧盟的自贸协议料给日本GDP额外带来每年1%的增长

路透东京12月21日 - 日本政府周四发布的预估报告显示，日本与欧盟达成自由贸易协议后，一旦协议的益处在未来10到20年间充分发挥出来，那么将给日本国内生产总值(GDP)带来每年1%的提振。

日本首相安倍晋三一直在其经济成长战略中主推自由贸易。媒体报导称，日本和欧盟已结束自贸协议谈判，希望协议能从2019年初开始生效。

据日本内阁府预测，这项自贸协议将给日本GDP带来每年5万亿日圆(440亿美元)的增长，相当于按年增长1%，并额外创造29万个就业岗位。

但日本农民将受到打击，因小麦、牛肉和其他食品的进口关税将下调，从而加剧与国内生产商的竞争。内阁府估计，日本国内农产品产值将减少600亿日圆，至1,100亿日圆。

这一贸易协议将取消欧盟对日本汽车10%的关税和通常适用于汽车配件的3%关税。

该协议亦将取消日本对欧盟奶酪征收的30%，以及葡萄酒15%的关税，并允许欧盟增加其牛肉和猪肉的出口。

内阁府估计有11个国家参与的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)将提振日本GDP每年增长约1.5%，或8万亿日圆，并创造46万个就业岗位。

内阁府还估计，TPP 11将使日本农产品产值减少900亿日圆，至1,500亿日圆。(完)