焦点：日本12月出口连续第13个月增长 引燃第四季经济强劲增长希望

路透东京1月24日 - 日本12月出口连续第13个月增长，得益于中国和亚洲的需求创纪录，这引燃第四季经济强劲增长的希望。

日本财务省周三公布，12月出口较上年同期增加9.3%，此前分析师预估12月出口增长10.1%。11月出口增幅为16.2%。

日本12月对最大贸易伙伴国中国的出口额较上年同期增长15.8%，至创纪录的1.5万亿(兆)日圆(136.2亿美元)，受半导体生产设备和电子部件出口推动。

日本12月对亚洲出口较上年同期增长9.9%，达到创纪录的4.1万亿日圆。对亚洲出口占到日本整体出口的一半以上。

以出口量计算，数据显示日本12月出口同比增加4.5%，为连续第11个月增加。

海外对日本商品的需求旺盛，可能有助于日本实现企业投资增长推动消费者支出和经济成长的良性循环。

近期出炉的一系列指标显示，日本1月制造业信心触及11年高点，同时一项重要的资本支出指标表明，日本企业准备把他们创纪录规模的现金用于厂房和设备。

一些分析师提醒称，需要警惕美国总统特朗普可能加大贸易保护主义措施力度，并就美国贸易失衡加倍谴责他国，特别是考虑到今年晚些时候美国将举行期中选举。

周三数据显示，在建筑及矿业机械外销的带动下，日本12月对美国出

口同比增加3.0%；11月为增长13.0%。

日本12月对美国贸易顺差同比下滑1.0%，至7,120亿日圆，为六个月

来首度减少。

美国驻日大使William Hagerty接受日本放送协会(NHK)采访时表示，

美日两国本周将讨论一项协商架构以期就贸易协定达成协议，并解决双边

贸易失衡的问题。

日本央行周二一如预期维持货币政策不变，央行总裁黑田东彦则打消

了市场对该行将在今年晚些时候转变超宽松政策的揣测，因通胀仍然低于

央行目标。(完)