日本金融监管机构对Coincheck进行现场检查 以保护用户（更新版）

(增加财务大臣讲话及细节)

路透东京2月2日 - 日本财务大臣麻生太郎称，为了保护用户，日本金融监管机构周五对Coincheck进行了现场检查。日本相关当局设法查明黑客是如何从东京这家加密货币交易所盗走5.3亿美元数字货币的。

上周的这起盗窃案是全球最大的网络盗窃案之一，这不仅凸显了决策者难以监管的资产在交易方面存在的缺陷，也表明旨在借助金融科技业刺激经济增长的日本面临着广泛的风险。

日本金融厅本周早些时候向Coincheck发布了业务整顿令，并称其将调查日本所有的加密货币交易所以防范安全隐患。

“金融厅今日正在进行现场检查，”同时还担任金融服务大臣的麻生太郎周五对记者称。

已要求Coincheck在2月13日前提交关于这起失窃案以及防范此类事件重演措施的报告。麻生太郎称，这次的检查是在该截止日期前进行的，以“确保对用户的保护”。

日本金融厅周五称，已下令所有加密货币交易所提交系统风险管理报告。

一位知情消息人士周五对路透称，日本金融厅已经对Coincheck进行问询听证，但问题依然存在。

比特币周四在Bitstamp交易所一度低见9,022美元，今日延续跌势，触及8,660美元，较12月接近20,000美元的高位下跌逾50%。(完)