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调查：日本基金经理12月上调股票持仓配比 削减债券投资占比
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December 21, 2017 / 7:21 AM / 4 days ago

调查：日本基金经理12月上调股票持仓配比 削减债券投资占比

1 分钟阅读

路透东京12月21日 - 据路透调查显示，日本基金经理12月上调投资组合中的整体股票持仓配比，并降低债券持仓比例。

受访者12月平均股票投资配比为49.7%，高于11月的37.7%。

12月股市整体表现不俗，全球经济持续增长、企业财报乐观以及美联储保持逐步加息步调的可能性，对股市构成支撑。

受访者12月将北美股票持仓配比从上月的30.5%提高至35.5%。美国股指在12月触及纪录高位，寄望于美国税改将刺激经济。

他们还将日本股票配比从11月的46.3%上调至48.8%。

“股市看起来保持稳健，国内制造业者公布良好业绩，引领涨势，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

受访者对除日本外亚洲股票的持仓从6.7%增加至14.2%，同时把欧元区股票持仓从8.3%削减至0.8%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数本季迄今已上涨5.5%，泛欧STOXX 600指数上升2.5%，两者在11月初触及两年高位后已丧失些许动能。

基金经理12月的整体债券持仓为42.9%，较11月的56.9%下滑。

他们在12月将北美债券持仓由11月的33.0%调降至19.7%。12月对日债持仓也由11月的36.6%削减为26.6%。12月对欧元区债券持仓由11月的22.8%减为13.8%。

该调查访问了五家日本基金的经理，是在12月14-19日期间进行的。(完)

编译 李爽/王兴亚/陈宗琦；审校 白云/郑茵/高琦

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