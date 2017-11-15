日本第三季GDP连增七季 前景仍强健

路透东京11月15日 - 日本第三季经济摆脱消费者支出下滑的影响，录得逾10年来最长连续增长期，显示基本面强劲。

在强劲出口带动下，日本7-9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%，略高于预估中值的增长1.3%。4-6月当季GDP环比年率修正为增长2.6%。

消费者支出疲软料是暂时情况，因为经济接近充分就业，这应支撑未来的国内消费。

资本支出和出口增加，预计也将推动经济持续增长，这应该能在一定程度上缓解对通胀低迷的担忧。

内阁府周三公布的数据显示，日本第三季GDP较前季成长0.3%，符合分析师的预期，4-6月当季为成长0.6%。

这是日本经济连续第七季扩张，创下从1999年4-6月当季至2001年1-3月当季连续扩张八季以来的最长连增纪录。

外部需求--即出口减去进口--是经济扩张的最大推动力，为GDP增幅贡献了0.5个百分点。4-6月当季外需为负值，给修正后的GDP增幅造成0.2个百分点的拖累。

民间消费较前季下滑0.5%，下滑幅度超过预测中值的0.3%，为2015年10-12月以来首次下滑。民间消费在GDP中占约三分之二的比重。

7-9月资本支出较前季增长0.2%，增幅低于预测中值的0.3%。

日本政府年底前将宣布一揽子经济措施，旨在增加技能培训投资并提高生产率。

这种长期的成长势头应会鼓励日本央行坚持当前的货币宽松框架，原因是该央行认为只要经济处于成长轨道，通胀压力就会向经济领域渗透。(完)