焦点：日本第四季GDP增速大幅上修 受益于资本支出增长

路透东京3月8日 - 日本10-12月经济扩张步伐超过初估水准，因资本支出和库存数据上修，从而确认了日本经济连续增长八季。

资料图片：2015年2月，日本东京，银座购物区。REUTERS/Yuya Shino

日本内阁府周四公布数据显示，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.6%，超过分析师预估中值的增长0.9%和初值的增长0.5%。

这是日本1986年4-6月到1989年1-3月连续成长12季以来的最长连续增长纪录，当时是日本的泡沫经济时期。

第四季经通胀调整的实质GDP较前季增长0.4%，初值为增长0.1%，预估中值为增长0.2%。

数据上修是因为资本支出增幅高于初值，这对热切希望助长良性增长循环，见到薪资增长刺激消费支出，进而提振企业投资和通胀加速的决策制定者而言，无疑是一大振奋。

“1月工业生产及零售销售等近期数据疲弱，暗示第一季GDP增长可能放慢。”野村证券资深分析师Masaki Kuwahara称。

“不过受出口和资本支出带动，加上美国经济稳健的扶助，日本经济增长至少直到夏季都将维持坚稳。”

鉴于通胀率距2%的目标还很遥远，外界普遍预期日本央行在本周五结束的政策制定会议将维持大规模货币宽松不变。

上周公布的数据显示，东京地区2月核心消费者物价指数(CPI)同比增幅加速至0.9%，1月失业率触及25年低位2.4%，支持央行的乐观展望。

日本央行总裁黑田东彦上周五曾引发市场震荡，他当时首次暗示如果通胀率达到2%的目标，该央行则可能从货币刺激中退出。他稍后又发表言论缓和该说法。

周四的数据显示，GDP的资本支出修正后较前季增长1.0%，预测中值为增长1.2%，初值为增长0.7%。

内阁府的一位官员称，民间库存对整体GDP增长贡献0.1个百分点，初值则为对GDP构成0.1个百分点的拖累，这使得该分项成为带动GDP上修的最大因素。

10-12月民间消费较前季增长0.5%，与初值持平。民间消费在GDP中占约60%的比重。

数据显示，内需对GDP修正值的贡献为0.4个百分点；净出口持平，没有做出贡献。(完)