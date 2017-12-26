焦点：日本11月家庭支出跳增 但日央行料维持刺激不变

路透东京12月26日 - 日本11月家庭支出高于预期；同时消费者通胀小升且失业率刷新24年低位，为央行带来些许希望，期待经济复苏将推动通胀率升向其2%目标。

资料图片：2015年11月，日本东京，商业区街景。REUTERS/Thomas Peter

但物价上涨主要系因燃料成本上升的提振，此力道料在2018年消退，所以尽管全球其他主要央行拟终结危机时代的政策，但日本央行维持宽松货币刺激的压力仍不减。

日本央行公布10月会议记录显示，多数央行决策者认为无需扩大刺激，他们同意需要暂时维持“强有力的”货币宽松举措。

农林中金总合研究所首席研究员南武志表示，“在4月新财年开始前，通胀有可能逐步加速，”因就业市场紧缩迫使企业进行加薪。

“但通胀与央行设定的2%目标之间仍有一段距离，所以央行可能会维持当前的政策框架。”

家庭支出受到广泛的开销增长提振，日本家庭打开钱袋子，购买冰箱、洗衣机以及体育用品等，并把钱花在外出就餐和旅游等服务上。

数据还显示，11月受薪者可支配收入较上年同期增长1.8%，由此可见收入的上升鼓励消费者打开了荷包。

政府周二公布的数据显示，日本11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，为连续第11个月上升。该指数包括成品油，但不包括波动较大的生鲜食品价格。

11月物价增长的速度略快于10月的0.8%，分析师的预估中值亦为上升0.8%。

东京地区12月核心CPI较上年同期上升0.8%，路透调查预估为上升0.7%。

**就业市场继续收紧**

周二公布的其他数据显示日本经济持续复苏或将加速。11月失业率降至24年新低的2.7%，求才求职比触及近44年以来最高。

11月家庭支出较上年同期上升1.7%，远高于市场预期的上升0.5%。

一连串的乐观数据或将令日本央行决策者松一口气，他们一方面越加担心超宽松政策之害，另一方面也忧虑刺激退场过快可能导致刚萌芽的经济复苏遭到扼杀。

在日本央行10月的政策会议上中，几位决策者对只为达到通胀目标而采取“极端措施”表示担忧，而新任委员片冈刚士则认为有必要采取进一步宽松措施。

会议记录显示，大部分委员认为维持当前政策就已足够，但也承认可能需要一段时间企业提高价格和薪资的意愿才会升温。

日本第三季GDP环比年率为增长2.5%，连续第七个季度增长，受强劲的出口和资本支出提振。

但通胀率仍然远远低于日本央行的目标，因为企业仍然担心涨价会吓跑对成本敏感的消费者。

日本央行在10月和12月的会议上均维持货币政策不变，让市场相信该行结束超宽松货币政策的步伐将远落后于其他国家央行。(完)