焦点：日本1月工业生产下降6.6% 凸显需求减弱和库存增加

路透东京2月28日 - 1月汽车与电子产品生产放缓，导致日本工业生产创出2011年3月大地震以来的最大降幅，凸显需求减弱和库存增加。

1月工业生产数据以及经济产业省汇编的企业对于2月和3月情况的预测，预示日本经济今年扩张步伐将更为缓慢。这将让决策者面临更大压力，需要寻找刺激经济成长的新手段。

工业生产下降，也可能促使企业和政界对日圆升值更为敏感。强势日圆侵蚀日本企业获利，并使得企业更加不愿意投资。

“电子部件与设备制造商已进入库存调整阶段，”东海东京调查中心的分析师Hiroaki Muto表示。

“日本经济今年将增长，但不会像去年那么快。日本政府将试图阻止日圆升值，但他们也不得不担心贸易摩擦。”

经济产业省周三发布的数据显示，1月工业生产较上月骤降6.6%，降幅高于分析师预估的下降4.2%。12月工业生产为增长2.9%。

经济产业省的一位官员向记者称，1月轿车和卡车产量减少14.1%，因对美国出口下滑。

该官员还表示，轿车产量下降还归因于1月强烈的暴风雪导致零部件交付延迟。

建筑设备产出下滑7.8%，电子零部件产出则减少6.3%，因企业对高库存进行调整。

接受经济产业省调查的制造业者预计，2月工业生产料较前月增长9.0%，但3月料下滑2.7%。

企业预计3月资本财产出将下滑8.0%，而经济产业省也调降对工业生产的评估，指称仅将“逐步回升”。

整体上，数据显示经济可能面临比过去两年更加崎岖的道路，进一步危及日本央行实现2%通胀目标的努力。

消费者支出强劲，推动日本第四季经济连续八个季度增长，为1980年代经济荣景以来最长连增纪录，这使首相安倍晋三的复苏计划，朝结束数十年经济停滞状态又推近一步。

消费者支出、出口和资本支出帮助拉动经济增长。分析师称，消费者支出今年可能会失去一些动能，但出口受惠于全球需求持续而有望保持强劲。(完)