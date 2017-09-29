焦点：日本8月通胀加速上升且就业和工业数据向好 暗示经济稳健复苏

路透东京9月29日 - 日本8月核心通胀加速上升，工业生产增幅超过预期，劳动力需求仍为逾40年最强，进一步显示日本经济动能稳健。

这一系列数据应支持对日本经济前景的乐观看法，尽管日本首相安倍晋三决定提前举行大选，带来有关经济政策的一些不确定性。

日本央行周五发布的9月会议意见摘要显示，一名政策制定者在会议上呼吁扩大货币刺激，因消费者物价距离央行2%的通胀率目标仍较远。这带来了对货币政策的一些不安情绪。

日本8月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.7%，分析师的预估中值亦为上涨0.7%。这是该指数连续第八个月上升，7月为增长0.5%。核心CPI包含油品但排除生鲜食品价格。

“物价正逐渐上涨。出口在支撑产出，且内需看起来也不太差，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信称。

“只要安倍继续执政，他的政策将可延续，但这全都要看选举结果如何。”

确实，就业市场需求仍处于1974年以来最强的水平，数据显示8月求才求职比持稳于1.52。

8月工业生产较前月增长2.1%，高于预估，建筑设备、汽车和电子零组件制造商产出增加。

政府调查的制造商预计，9月工业生产料减少1.9%，10月料增加3.5%。

但在通胀仍远低于日本央行目标水准的情况下，政治因素为经济增长前景增添了不确定性。

日本首相安倍晋三周四解散众议院，宣布10月22日举行提前选举。最初，安倍晋三的执政联盟看起来肯定会保住多数席位。

但是最大的反对党放弃选举，并允许其成员在一个新成立的政党名下竞选，使得选举结果充满问号。新成立的政党可能更受选民欢迎。

日本央行9月会议意见摘要显示，一名政策制定者在会议上呼吁扩大货币刺激。这说明央行内部有关政策方向的分歧可能正在加大。意见摘要中没有披露是哪位审议委员作出上述呼吁，也未说明该审议委员希望央行何时采取何种措施。

然而央行在9月20-21日会议后发表的声明称，新加入的审议委员片冈刚士不同意央行维持货币政策不变的决定，认为当前的政策不足以推升通胀率达到2%的央行目标。片冈刚士直言不讳地支持大举放宽政策。

日本第二季实质GDP环比年率修正后为成长2.5%，因消费者和企业支出增加。

但由于企业对于将更多获利转而传递给员工有所疑虑，物价与薪资成长依然疲弱，这迫使日本央行自2013年实施大规模量化宽松以来，第六度推迟其达到物价目标的时间点。

日本央行目前预期通胀料于2020年3月结束的财年达到其2%目标，声称就业市场紧俏与经济增长稳健，将逐步推升物价。

周五的数据也显示，9月东京地区核心消费者物价同比增长0.5%，与市场预期的预估中值相符。这项数据较全国性数据早一个月公布。

8月经物价调整的实质家庭支出同比增长0.6%，不过低于预估中值的增长1.0%，暗示消费者支出在4-6月季度的强劲表现后略见放缓。

“我对消费并不悲观，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki表示，“劳动市场紧俏，可支配收入也在上升。消费者支出仍能继续站稳脚跟。”(完)