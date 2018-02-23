日本1月全国核心CPI增幅平稳 央行撤除刺激举措难度大

路透东京2月23日 - 日本1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期平稳增长，表明经济转强尚未促使企业提价。这是决策层在实施多年大规模刺激举措后仍未能克服的挑战。

通胀低迷已迫使日本央行维持超宽松政策，即便经济复苏动能增强。这说明日本央行在撤回危机时期出台的刺激政策方面落后于其他央行。

在过去几年里，尽管经济增长回升，许多发达经济体的通胀仍然缺失或不足；而日本则刚刚开始摆脱近20年的通缩状态。

周五公布的数据显示，1月全国核心CPI较上年同期上升0.9%，其中包含油品但不包括波动较大的生鲜食品价格。

这高于市场预估中值的增长0.8%，但与12月持平。

“虽然能源价格涨幅应该会在临近今年年中时再度上升，但应该会在临近年底时开始放缓...此外，由于薪资涨幅依然低迷，服务业价格涨幅不太可能会大幅上升，”凯投宏观的资深日本经济学家Marcel Thieliant，“因此，日本央行2%的通胀目标仍未达到。”

数据显示，1月扣除生鲜食品和能源的全国CPI较上年同期上升0.4%，12月为上升0.3%。

强劲的消费者支出推动日本10-12月国内生产总值(GDP)环比年率成长0.5%，为连续八个季度增长，创1980年代经济荣景以来最长连增纪录。

但通胀率仍远低于日本央行2%的目标，因经济前景不确定导致企业暂缓提高产品售价和薪资。

日本首相安倍晋三一直敦促企业涨薪3%或更多以刺激消费者支出，并施压企业将大量现金储备用于支出，以便让经济走强带来的好处惠及更多领域。

从1月数据开始，政府将把全国CPI数据的发布时间较往常提前一周。东京地区CPI数据将在3月2日公布。(完)