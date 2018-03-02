焦点：日本1月失业率触及25年低点 通胀率上升

路透东京3月2日 - 日本政府周五公布的数据显示，1月失业率触及25年低位，求才求职比守在近44年以来高点，为决策者带来经济复苏增强将推动企业提高薪资的希望。

资料图片：2015年3月，日本东京，写字楼外扶梯上一名男子的背影。REUTERS/Toru Hanai

其他数据显示，东京地区2月核心消费者物价指数(CPI)同比升幅提高至0.9%，1月为0.7%。

尽管通胀距离日本央行2%的目标仍很遥远，但周五的数据支持日本央行的看法，即经济前景改善和就业市场紧俏将促使企业涨价。

总务省数据显示，日本1月经季节调整的失业率从12月的2.7%降至2.4%，且低于市场预估中值2.7%。

1月失业率为1993年4月以来最低，当时日本经济仍处于资产泡沫期。

Societe General Securities首席经济学家Takuji Aida表示，”我们目前看到正在扩张的市场的就业岗位大幅增加。这与日本不断扩张的经济相符。”

“失业率可能会在2.5%以下企稳，巩固日本正朝稳步摆脱通缩迈进的看法。”

1月求才求职比持平在1.59，为1974年1月以来最高。市场预估中值为升至1.60。

数据显示，东京地区消费者通胀上升，受旅店和团队游价格上涨推动，因中国游客东京游以及冬奥会期间日本游客赴韩游的需求旺盛。

日本经济在去年10-12月环比年率为成长0.5%，创1980年代经济繁荣以来连续扩张最长纪录，得益于强劲的资本支出。

但通胀率距离央行的2%目标仍远，企业慑于经济前景的不确定，不敢贸然提高价格和薪资。

日本首相安倍晋三一直敦促企业将薪资提高3%或更高，以刺激消费支出，企业因而面临更大压力，需要用掉一部分囤积的大量现金，让员工分享经济增强的红利。