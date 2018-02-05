日本1月服务业扩张速度为三个月最快 新业务加速且物价压力加剧

路透东京2月5日 - 周一公布的民间调查显示，日本1月服务业活动创三个月来最快增速，新业务加快成长步伐，表明内需正在改善，并推动日本经济以更均衡的状态复苏。

1月经季节调整的Markit/日经日本服务业采购经理人指数(PMI)升至51.9，12月为51.1。这是该指数连续第16个月高于50荣枯分水岭。

新业务分项指数从前月的51.1升至52.2，为10月以来首次上升。

“1月PMI数据显示日本服务业产出继续增长，”编制该调查的IHS Markit的经济学家Joe Hayes说。

“的确，受新业务强劲增加提振，服务业活动加速增长。这支持了对经济将进一步增长的预期，企业景气度也升至56个月高位。”

调查也显示，企业对未来活动的乐观预期创56个月高位，企业称计划新开店面且预计经济继续强劲增长。

物价压力将继续增加，从而支持日本央行的立场，即经过数年的货币刺激措施，日本通胀率正缓慢升向2%的目标水平。

服务业企业价格指数升至2014年5月以来最高水平。受访公司称，强劲需求促使它们上调价格。

1月份包括制造业和服务业在内的综合PMI从12月的52.2升至52.8。

上周公布的1月Markit/日经日本制造业PMI升至54.8，显示制造业活动增速为近四年来最快。(完)