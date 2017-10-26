日本神户制钢称近90家客户尚未确认其产品的安全性

路透东京10月26日 - 日本神户制钢(5406.T)周四表示，其客户中有88家尚未确认该公司产品是安全的，不过也没有收到召回的要求。

神户制钢社长川崎博也在记者会上表示，其中有26家是海外公司，他没有给出这些公司的名字。

“这次事件发生的范围远远超过我在调查刚开始时的想象，”他说。

川崎博也周四将受到影响的客户数量更新至525家，并表示公司进行的评估显示，供应给437家客户的数据造假产品不存在安全问题。其中，229家客户已经证实了产品的安全性，91家认为暂时没有安全问题，神户制钢自己的专家认定其余的也是安全的。

神户制钢的部分产品已经丧失了日本工业标准(JIS)认证，一些专家表示，这可能影响到与客户的合约。

神户制钢表示，旗下秦野(Hatano)厂部分铜产品的JIS认证遭到撤销。

川崎博也表示，他预计不会有更多违反日本工业标准的情况，公司周一公布财报时将说明此次丑闻对财务的影响。

由于认证遭到撤销，秦野厂将无法再以JIS标志出售相关产品。但仍然能够在没有认证的情况下出售。

但行业专家表示，一些客户可能会更换供应商，或是把未来的订单转移到神户制钢的竞争对手。

神户制钢也可能面临美国司法部调查，由于丑闻波及全球各地的庞大供应链，数百家神户制钢的客户仍在继续检查产品。

自丑闻爆发以来，神户制钢股价已下跌约35%，周四下滑1.5%，日股日经指数为小涨。(完)