焦点：日本企业争抢跳槽者 以解劳动力短缺之苦

路透东京7月5日 - 日本劳动力短缺助长跳槽行为，使得跳槽人数创下全球金融危机以后的最高水平。日本人口快速老龄化，使得企业对于有经验的求职者趋之若鹜。

跳槽有悖于日本传统的企业文化。许多日本企业通常招聘毕业生，然后一直雇佣他们直至退休。但如今，随着企业削减人工成本以及社会发生转型，日本的终身雇佣制正在慢慢逝去。

在紧俏的劳动力市场，为了获得更好条件而换工作已不再是职场禁忌，而且引领这个趋势的是处于职业生涯中期的员工。

“总是会有失败的风险。但如果你不去尝试，就无法得到你想要的。”现年44岁的Hiromichi Itakura说道。他是东京人力资源公司Saint Media Inc医疗工作介绍部主管，1月刚刚换了原来的工作。

“我选择现在这份工作，是因为该职位给予我更多的职责。而且作为上班族，我也想获得更高的薪水。”他补充道，他目前的薪资比上一份工作高出20%。

2016年跳槽人数达到306万，为连续第七年增长，并创下2009年以来的最高水平，尽管跳槽者在整个劳动力市场中所占比例还只有4.8%。

受人口结构影响，年纪较长的员工有更多机会。日本的人口正在迅速老龄化，出生率较低，且劳动适龄人口在减少。失业率处于近20年低点，求才求职比处于43年高点。

日本央行本周发布的季度短观调查报告称，大型企业表示，就业市场处于1992年以来最紧俏状况。

虽然工作流动性和其他主要经济体相比仍较低，但这样的改变对于日本首相安倍晋三而言应该是好消息。安倍一直支持增加就业市场弹性和基于绩效的薪资，但目前为止这方面的成效甚微。

提高劳动力流动性料有助于提高处于低位的生产率，并提高薪资，扶助日本有力摆脱通货紧缩。

**员工争夺战**

面临劳动力短缺的企业愿意争抢那些久经沙场的员工，不需要进行太多培训就能上岗。

电动汽车生产商Nidec (6594.T)正在积极招聘处于职业发展中期的工程师，为他们的经验付出酬劳。

“对有经验员工的争夺非常激烈，”一家企业的发言人匿名称，“我们正在竭尽全力说服有才能的人士加入我们公司。”

根据回溯至2002年的可比数据，从45岁左右到65岁或以上这个年龄段的跳槽者人数趋于增长，触及最高位。

“职涯中期就业市场呈现繁荣景象，”职介机构en-japan inc的Hirofumi Amano说。

在职涯中期就业市场，年龄超过35岁的求职者过去曾被认为已经过了黄金期，但现在他们非常抢手。Amano表示，许多企业希望聘请有经验的管理人员和工程师，给出的工资也更高。

日本厚生劳动省自2015年以来的数据显示，通过换工作获得更高工资的劳工人数，超过换工作后工资缩水的人数。四分之一的跳槽者其工资增长了10%或更多。

相比，日本4月平均基本工资较上年同期仅增加了0.4%。

国际货币基金组织(IMF)已经敦促日本提高工人流动性，以促进生产率并增强薪资压力。

“劳动力流动性偏低，保持工作稳定的强烈偏好，以及基于以往通胀设定工资，是阻碍工资-物价相互促进发展的主要瓶颈。”

**新态度**

分析师指出，职涯中期转职就业市场的蓬勃发展，反映出日益改变的日本企业氛围，以及对于终身雇用及按年资晋升的制度，社会大众的态度逐渐演进。

“看看就连东芝之类的大企业下场，现在已经没有工作保障。终身雇用只属于以前的好日子，”资讯科技(IT)新创企业kaonavi员工Masae Miyachi指出。

Miyachi一年半前转职，现在年薪已经多了100万日圆，让她能够负担一笔房屋贷款。“你得为自己打造事业，好赚取稳定收入，我就是靠转职做到的。”

自从1990年代初期日本资产泡沫破灭后，许多日本企业纷纷以兼职员工取代正职人员，以抑制人事成本。

如今，包括兼职及约聘在内的非正职员工人数持续上升，占劳动力的近40%。

57岁的Hiroaki Okutani两年前离开在食品加工公司的工作，目前是物流公司Ueda的约聘员工。他说这个决定有一部分是出于对退休后生活的焦虑。

“现在这个工作没有强制退休，”Okutani说道。“只要健康状况允许，我很乐意一直在这里做下去，因为我不认为我能够单靠年金过活。”(完)