分析：神户制钢丑闻进一步暴露“日本制造”金字招牌裂痕

路透东京10月13日 - 在曾经被受推崇的“经连会”系统下，日本制造商与供应商之间基于信任的紧密合作关系，让“日本制造”成为工业品质及可靠的代名词。

10月10日，东京，神户制钢集团总部大楼的上企业标识。REUTERS/Issei Kato

但这个美名已经在过去几年凋零。

神户制钢(5406.T)只是一连串日本企业造假丑闻的最新一起，让日本企业的高品质招牌再受打击。

看起来可能是日本政府推动加强公司治理的努力，带来更多不当行为被踢爆。

但问题根源其实是，日本制造业者在艰苦面对国内市场萎缩及全球竞争加剧之际，未能跟上现代的合规标准。

随着企业焦点从轻松的套交情业务转移到市场运作机制，日本制造业者不得不参与价格竞争，并努力扩大客户来源。

“全球竞争不断增强，迫使日本制造商削减成本以提高效率，同时还要完成通常难以达到的生产配额，”Tokyo Kasumigaseki律所的律师Motokazu Endo表示。

“keiretsu(企业集团)”制度以前是日本汽车产业的根基。汽车产业顾问及罗兰贝格(Roland Berger)合伙人Hitoshi Kaise表示，随着市场竞争越来越激烈，那些汽车厂商现在减少对供应商的投资，而且用于检查那些供应商工厂产品的时间越来越少。

此外，由于人口萎缩和来自亚洲邻国的竞争加剧，日本经济陷入了长达几十年的低迷状态。

早稻田大学教授及企业治理专家Hideaki Miyajima表示，这些压力有可能削弱了日本企业的竞争能力。

**走得太远**

无良制造商的名单很长，而且上榜者还在不断增加。

日产汽车(7201.T)因违反安全检查规定，被迫召回最近三年在日本出售的所有新车。

铃木汽车(7269.T)和三菱汽车(7211.T)出现汽车能效测试造假丑闻；而现已申请破产的安全气囊生产商高田，以及东洋橡胶工业(5105.T)和旭化成(3407.T)也均曾爆出不正当行径。

“虽然着重于目标在一开始是正确的，但做得过度了，许多无法达到目标的企业得靠蒙骗。”生产品质专家暨文教大学教授Hiroshi Osada称。

专攻企业合规的律师Nobuo Gohara表示，过去15年来合规规则趋于严格，但许多日本企业仍遵循以往的惯例行事。他在奥林巴斯(7733.T)2011年爆出会计丑闻后曾参与对该国公司的审核。

“工厂内潜藏许多这类问题。”他说。

悉尼科技大学企业治理专家Thomas Clarke教授指出，随着中国在内的其他亚洲经济体的产品质量标准和可靠度不断提高，日本恐有输掉之虞。

**董事会也需改善**

问题还不只是数据造假。

日本东芝(6502.T)仍在应对会计丑闻，而福岛第一核电站的运营商东京电力(9501.T)也被指存在一系列不当行为。

就在本周，日本核监管机构称日本原燃(Japan Nuclear Fuel)违反了安全规定，其六所村核电站伪造记录称安全检查已经完成。该核电站的启动数据已经推迟公布了23次。

文教大学的Osada表示：“即使采取措施强化对公司的外部监控，也不可能每天进行检查。”在2010年丰田汽车的召回危机中，Osada曾担任外部审计委员会委员。

Osada补充说：“企业必须更加努力地发展这样一种文化，让员工能够提出自己的顾虑，对上级说不，通过团队合作来发现其他员工的不当行为。”

身为律师的Japan Corporate Governance Network总裁Shin Ushijima表示，应当对日本企业的董事会成员予以更多关注。丑闻曝出时他们的参与不够积极。Ushijima指出，企业往往过于依赖委任并非真正独立的外部委员会。

Ushijima说，公司治理改革产生了一些影响。他说：“虽然并不完美，但东芝的董事会在改组之后得到改善。”(完)