日本12月制造业信心持稳 预示央行短观报告不错--路透短观

路透东京12月7日 - 路透短观调查周四显示，日本12月制造业者信心持坚，非制造业信心则连续第二个月上升，凸显出经济在外需和内需推动下的稳定增长局面。

路透短观调查发现，制造业者信心较三个月前略微上升，非制造业信心则持稳，预示即将出炉的央行短观调查结果也会不错。

稳健的短观调查结果应该让日本央行受到鼓舞，该央行在本月稍晚召开政策会议，投资者预计其将暂时维持目前的宽松立场。

路透访问了547家大中型企业，其中251家作出回复。调查显示，日本3月制造业景气判断指数料小幅上升，服务业景气判断指数可能下滑，但料维持在相对高位。

“随着人工智能和物联网的需求增加，我们接到越来越多的制造商关于自动化和效率的咨询，”一家电气设备制造商在调查中表示。

另一家电气设备制造商称，美国汽车市场维持强劲表现，尽管显示出一些下滑迹象。

11月21日至12月4日进行的调查显示，制造业景气判断指数为正27，与11月持平，10月份曾触及10年高点正31。

制造业景气判断指数较三个月前上升2点，电气设备、炼油/制陶、钢铁/有色金属等行业信心增强。预计3月该指数将进一步升至正28。

服务业景气判断指数从11月的正31升至正34，受零售业带动，这对占经济约60%的私人消费而言是一个积极迹象。

服务业景气判断指数较三个月前上升，追平9月份创下的两年高点。预计3月份该指数将降至正31。

日本央行上次发布短观调查显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高。

日本经济7-9月为连续第七季扩张，因外需强劲，预期来年料将持续稳定增长。

决策者希望经济持续复苏将能提振薪资和消费者支出，但分析师预期通胀仍将低于央行2%目标一段时间。(完)