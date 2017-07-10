日本5月核心机械订单意外下滑 政府调降展望

路透东京7月10日 - 日本5月核心机械订单意外下滑，政府八个月来首次调降机械订单展望，引发对经济复苏力道的怀疑。

该结果颇令人意外，因近来经济动能有上升的迹象，这表明决策人士在寻求促进经济持续增长时面临艰巨的任务，尤其是如果企业不愿投资的话。

日本内阁府周一公布数据显示，5月核心机械订单较前月下降3.6%。核心机械订单被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标。

这远远逊于路透调查中分析师预估的增长1.7%。4月核心机械订单较前月下滑3.1%。

日本政府八个月来首次下调对机械订单的评估，称机械订单陷于停顿，这个令人担忧的迹象表明企业可能对投资转趋谨慎。

日本决策者寄望资本支出将帮助重振这个全球第三大经济体，拉动经济摆脱长期以来的通缩和停滞。

近期数据显示，经济动能正在增强，但尚不确定经济复苏是否正在全面铺开。

日本经济第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.0%，受益于出口和家庭支出强劲，同时截至6月的三个月企业信心触及三年高位。

5月核心机械订单较上年同期增长0.6%，分析师预期为增长7.7%，4月为增长2.7%。

5月制造业核心机械订单较前月增加1.0%。

服务业订单下滑5.1%，为连续第三个月下滑。(完)