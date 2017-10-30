日本神户制钢将撤回全年财测 因数据造假丑闻影响难量化--日经（更新版）

路透东京10月30日 - （新增预期以及数据篡改背景）

路透东京10月30日 - 日经新闻周一报导，神户制钢(5406.T)已经决定撤回本年度财测，因该公司难以量化资料造假丑闻所带来的冲击。

该钢铁制造商之前预期，本年度将是三年来首现全年获利。但在产品数据篡改丑闻披露后，这一获利预期遭受质疑。那些数据造假的产品销往全球，用于汽车、火车、飞机及其他设备中。

这家日本第三大钢铁业者将在0630GMT公布上半财年的财报。日经报导，该公司也已决定不派发截至9月止的六个月股息。

该公司发言人对日经报导不予置评。

神户制钢7月时曾预测，在截至2018年3月的一年，将录得净利350亿日圆(3.08亿美元)，结束之前两年的亏损状态。

日经报导称，该公司还将年度经常性获利预测从550亿日圆调降至500亿日圆。

日经在稍后的一篇报导中称，日本几家大型银行正在考虑向神户制钢所贷款500亿日圆，为该公司的财务提供支持。

神户制钢早盘收跌1%左右，日本股市日经指数则跌0.1%。

自神户制钢在10月初承认铜铝业务中存在普遍的数据造假问题以来，该公司市值已蒸发约15亿美元。此后，该公司的整个业务都被发现存在数据造假问题。(完)