日本11月核心机械订单创四个月来最快增速 资本支出料持续回升（更新版）

(新增分析师评论和细节，并调整文章顺序)

路透东京1月17日 - 日本11月机械订单升至10年来最高水准，显示出企业可能终于对决策官员的努力作出回应；此前当局祭出种种措施，刺激企业花费钜额现金储备以带动经济成长。

这个评估资本支出的主要指标发布之际，日本大型商业游说团体也呼吁企业在即将到来的年度工会薪资协商中调薪3%，藉以支持政府推动通胀上升的措施。

“资本支出近期一直表现强劲，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

“(资本支出)正在进入自发性扩张阶段，”他说。

内阁府周三公布，日本11月核心机械订单较前月增长5.7%，主要受到非制造业的带动。

路透调查的分析师此前预计，11月核心机械订单较前月下滑1.4%。10月核心机械订单较前月增长5.0%，为四个月来最大增幅。核心机械订单排除了船只与电力公用事业等订单。

当月核心机械订单的金额为8,990亿日圆(81.4亿美元)，创2008年6月以来新高。

**趋势向上**

分析师认为，鉴于企业获利丰厚、负利率、采用节省劳力技术以因应劳工短缺的需要，以及为2020年东京奥运会所进行的采购，资本支出仍将处于稳步上升趋势。

11月来自制造业的订单较前月下滑0.2%，10月则为成长7.4%。

非制造业订单跳增9.8%，10月为增长1.1%，主要由运输及邮件服务的订单所带动，还有批发商及零售商的一次性大额订单所提振。

凯投宏观(Capital Economics)资深日本分析师Marcel Thieliant表示，“整体状况是企业面临1990年代初期以来最严重的产能短缺。”凯投宏观预期今年非住宅投资将增长2%。

尽管核心订单大幅增长，内阁府维持评估不变，称机械订单显示出回升迹象，多位官员指称从三个月平均来看只有小幅增加。

11月核心机械订单较上年同期增长4.1%，分析师预估为下降0.7%。

日本经济状况为数年来最佳，全球强劲的需求提振出口和企业获利，不过由于薪资增长迟滞以及消费者支出疲弱，通胀依然低迷。

日本央行总裁黑田东彦周一就通胀和经济发表正面评论，令外界愈发揣测该行退出危机模式货币刺激的时间可能早于预期。[nL3S1PA14V]

不过黑田东彦重申，在达成2%通胀目标之前，将维持大规模刺激。日本央行将在下周的政策会议上提出最新的季度经济及物价预估。(完)