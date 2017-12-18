日本11月出口加速增长 凸显经济稳步复苏

路透东京12月18日 - 日本11月出口加速增长，全年一直保持同比增长，凸显外部需求强劲。外需帮助日本经济录得了战后以来第二长增长时期。

财务省数据显示，日本11月出口较上年同期增加16.2%，轻易胜过路透调查预期的增长14.6%，也高于前月14.0的增幅。

就数量而言，11月出口较上年同期增长5.5%，连续第10个月上升，受助于对中国及亚洲出口强劲。

该数据支持日本央行对经济的乐观看法。该行即将召开为期两天的政策会议，周四结束。

尽管大规模货币刺激措施已经实施了四年多，但通胀仍处于低位，因此许多分析师预计日本央行至少暂时维持政策不变。

分析师预期，对亚洲的电子产品出口活跃，加上发达经济体的资本投资稳健，都将支持日本出口在未来数月的表现。

日本11月对中国的出口额同比增加25.1%，至1.38万亿日圆(122.4亿美元)，创纪录新高，受到液晶显示器(LCD)生产设备出口带动。

对亚洲出口同比增加20.4%至3.89万亿日圆，也创下纪录高位。亚洲占到日本出口的一半以上。

对中国的LCD生产设备出口、对泰国的钢铁出口和对韩国的混合动力汽车出口，推动了日本对亚洲出口大幅增加。

截至11月的一年，日本对美国出口增加13%，汽车和挖掘机出口增幅居前；上月增幅为7.1%。

11月日本对美国贸易顺差同比增加13.7%至6,600亿日圆，该数据引发关切；根据“美国优先”政策，美国总统特朗普正寻求达成美日双边协议来消除贸易失衡。

数据显示，这是日本对美国贸易顺差连续第五个月同比增加。

截至11月的一年日本进口增加17.2%，预期中值为增加18%，其中中国手机和原油进口增幅较大。

11月日本贸易顺差为1,134亿日圆，为连续第六个月实现顺差，预期中值为逆差549亿日圆。(完)