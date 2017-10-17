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日本10月制造业信心触及10年高点--路透短观
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#国际财经
2017年10月17日 / 凌晨1点18分 / 5 天内

日本10月制造业信心触及10年高点--路透短观

1 分钟阅读

路透东京10月17日 - 路透短观调查周二显示，日本10月制造业者信心反弹，齐平2007年中所及的最高位，进一步显示在日圆疲软及海外需求强劲的扶助下，经济复苏正在积蓄动能。

日本央行10月2日公布的短观调查报告也显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高。

该调查结果对首相安倍来说是个令人鼓舞的迹象。日本10月22日将举行众议院选举，安倍希望让选民相信，他的再通胀政策在帮助民间部门引领的复苏势头持续下去。

路透短观调查的服务业景气判断指数较前月所及的两年高点下滑，但仍保持在高位。

“全球汽车销售一直表现不错，”一家运输设备厂商经理在调查中写道。此次调查中受访企业进行匿名回复。

一家电子机械业者称：“汇率波动较小，订单稳定。”

此次调查在9月28日至10月12日间进行，访问了548家大中型企业，其中254家做出回复。

10月制造业景气判断指数上升6点至正31，受到电力机械、金属制品及其他机械、和石油精炼行业的带动。该指数追平2007年6月创下的高位。

10月路透短观服务业景气判断指数从上月触及的两年高位正34下降至正30，零售业造成拖累。对于占到日本经济约60%的民间消费而言，这是一个担忧因素。

1月制造业和服务业景气判断指数料将分别降至正24和正28，反映出对朝鲜局势、中国及美国经济前景，以及日本国内政治的担忧。

日本央行将在10月30-31日的利率会议上公布最新的长期经济和物价预估，企业信心将是该央行仔细察看的指标之一。

日本大型制造业企业信心(包含路透短观、日本央行短观及日本工业生产指数)：tmsnrt.rs/2gZ9hdB (完)

编译 张若琪/李爽/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳/王丽鑫

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