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日本众议院宣告解散 10月22日料将举行改选
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2017年9月28日 / 凌晨5点12分 / 20 天前

日本众议院宣告解散 10月22日料将举行改选

1 分钟阅读

路透东京9月28日 - 日本众议院周四宣布解散，首相安倍晋三或将宣布10月22日举行提前大选；在面临一个高人气的保守派新政党挑战之下，安倍晋三冀望以国会改选确认民意背书。

安倍晋三在2012年重掌政权，由于选民支持率在最近几个月有起色，安倍希望这能够协助自民党为首的执政联盟守住国会简单多数优势。目前执政联盟在国会享有三分之二席位的“超级”多数优势。

在宣布众院解散的院会上，多名反对党议员予以抵制，抗议安倍的改选计划，认为在朝鲜紧张情势升高之际，有造成政治真空期之虞。

“这将是一场硬仗，但这一切关乎我们将如何保护日本，保护日本民众的生命与和平，”安倍对议员们称。

人气颇高的东京都知事小池百合子宣布，她将亲自挂帅周三才正式发起成立的新党“希望之党”(Party of Hope)，由此大大动摇了选举的前景。

小池百合子周三表示她不会竞选议会席位。但关于她将参选的揣测却并未消失。小池百合子是新闻主播出身，曾是自民党议员及防卫大臣，被认为有望成为日本首位女首相。

每日新闻的一项调查显示，18%的选民计划投票支持希望之党，29%的受访者则计划支持安倍的自民党。

朝日旗下报纸的调查显示，13%的受访者打算投票支持希望之党，32%的受访者则计划支持自民党。(完)

编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 王颖

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