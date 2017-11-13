调查：坐拥庞大现金储备的日本企业拟加大并购力度 但仍不愿加薪

路透东京11月13日 - 周一公布的一项路透调查显示，日本企业打算动用其巨额的现金储备来进行并购，但对加薪仍相当抗拒。

资料图片：2011年8月，日本东京，大额日圆纸币。REUTERS/Yuriko Nakao

日本首相安倍晋三的政府几年来一直难以说服企业提高薪资，这被视为由消费者支出带动的可持续增长周期中缺失的一环。但部分因日本人口减少而根深蒂固的疑虑，导致企业不愿承担更高的固定成本。

企业反而储存现金，或是越来越多地开始考虑将海外收购作为摆脱国内市场局限的一种方式。

“我们可能考虑扩大海外业务或进行企业收购，”一家批发商主管在调查中说。

继近五年前在“安倍经济学”的刺激下最初大幅增长后，日本经济目前正在缓步前进，并有望创二战以来的最长增长，但薪资增长一直落后，且通胀依然低迷。

被问及打算今后如何使用内部储备时，23%的受访企业表示会用于并购，表示用于加薪的受访企业比例仅为4%。

仅5%的受访企业称他们已在为并购部署现金，而表示已在为加薪而动用储备的企业比例只有3%。

三分之一的企业计划支出储备用于国内资本投资，13%的企业则打算投资海外，另有20%的企业表示将持有现金。

“我们希望避免储备太少的情况发生，因此不管我们被要求做什么，我们都不会支出任何的储备，”一家精密机械制造商的高管写道。

这份由Nikkei Research为路透所进行的调查，在10月26日至11月7日期间对547家大中型企业进行访查，以不记名的方式进行回覆。约有245家企业回答了有关公司内部储备的问题。

**调整安倍经济学**

几近三分之二的企业表示希望能继续推行“安倍经济学”的三支箭，即超宽松货币政策、财政支出及结构性改革。

但他们也支持对这三支箭的内容进行调整；受访者呼吁退出负利率、承诺预算平衡及推动始终停滞不前的结构性改革。

“安倍经济学应聚焦于成长策略以振兴经济，最好是有来自财政政策的支持，”受访的电子设备制造公司一名经理表示。

“将货币政策放宽到采取负利率政策的程度，这样做有副作用，已经到了考虑逐步撤出的时候了。”

仅有21%的受访者呼吁放弃安倍经济学采取其他政策，还有17%认为该政策目前的执行力度不够。

当被问及安倍经济学有哪部分需要调整时，多数回覆者(占58%)认为是作为“第三支箭的”成长策略和结构性改革，该项政策被批评没能解决日本劳动力市场僵化等难题。

约有40%的受访者认为是要调整货币宽松政策，许多人呼吁降低日本央行大规模货币刺激的程度。另有28%希望改变财政政策。这个问题允许多选。

企业对整顿日本财政问题的前景看法乐观，约四分之三的受访者表示，削减公共债务是有可能的。69%的受访者呼吁将预算平衡作为目标。(完)