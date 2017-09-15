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调查：日本8月出口料连续第九个月同比上升 支撑经济复苏
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2017年9月15日 / 早上6点57分 / 1 个月前

调查：日本8月出口料连续第九个月同比上升 支撑经济复苏

1 分钟阅读

路透东京9月15日 - 周五公布的路透调查显示，日本8月出口料为连续第九个月上升，凸显外需在推动经济复苏所扮演的重要角色。

分析师也预测，日本央行9月20-21日会议料将维持政策利率不变。

21位受访分析师的预估值显示，日本8月出口料较上年同期上升14.7%；7月出口年增率为13.4%。

8月进口料较上年同期上升11.8%，若果真如此，则为连续第八个月增长。

“需求增加、以及全球经济增长和被认为处于低位的日圆汇率，将支持出口增长趋势，”SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正在访查中表示。

巴克莱证券分析师Yuichiro Nagai在访查中称，对亚洲出口电子零部件放缓，显示电子零部件良性循环可能已结束，但面向亚洲的其他出口可能将维持稳健。

“汽车和资本财出口仍坚挺，这料支撑整体出口，”Nagai说。

财务省将于周二2350GMT公布贸易数据。

调查同时发现，日本央行料将维持对金融机融机构存放央行超额储备收取0.1%的利息。

调查结果显示，日本央行下周亦料将维持10年期公债收益率目标在零附近。

消息人士向路透表示，几乎把所有政策选项都试过一轮的日本央行，下周货币政策会议料将维持政策不变，并暗示不会有进一步刺激措施。(完)

编译 蔡美珍/杜明霞/张明钧; 审校 于春红/艾茂林

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