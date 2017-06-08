日本第一季GDP增速修正值减半至1% 但复苏势头料未改

路透东京6月8日 - 日本内阁府称，日本第一季经济增速远逊于最初估值。但分析师把经济增速下修轻描淡写为石油库存“一次性”调整导致，称这一因素不会妨碍经济复苏。

内阁府周四公布数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率下修为增长1.0%，还不到初值的增长2.2%和分析师预估的增长2.4%的一半。

日本之前公布的一系列经济指标显示当前季度经济持续增长，受益于出口和制造业产出强劲，但即便就业市场趋紧，也难改薪资增长和家庭支出乏力势头。

日本央行6月15-16日的政策会议料按兵不动，不过路透上月调查的分析师大多预计日本央行下次政策调整将是削减刺激。

内阁府官员称，第一季GDP数据下修，是由于一些炼厂停产维修，导致主要石油经销商降低原油库存，使得3月底原油库存降至2000年以来最低水准。

“实际情况并不像数据所体现的那么糟糕。这支持了日本央行对经济的乐观看法，”农林中金总合研究所首席研究员南武志称。

“扣除对库存的修正，包括资本支出在内的最终民间需求正在走强，表明出口引导的经济复苏正逐渐扩大范围。民间消费确实疲弱，但从现在开始将可能改善。”

日本第一季经价格调整的实质GDP修正后为较上季增长0.3%，初值为成长0.5%，预估中值为扩张0.6%。

GDP重要成份--资本支出在第一季增加0.6%，高于初值的增长0.2%。

库存让GDP增长率减少0.1个百分点，初值为贡献0.1个百分点。

占GDP约六成的民间消费修正后为增加0.3%，增幅低于初值的0.4%。温和的薪资和消费者支出让日本难以击退通缩，日本央行透过大规模购债来达到2%通胀目标的努力面临挑战。

综合来看，政府、企业和家庭需求对经济增长贡献了0.1个百分点，初值为0.4个百分点。净出口则贡献0.1个百分点，持平于初值。(完)