焦点：日本第二季GDP增速为两年多来最快 得益于内需强劲

路透东京8月14日 - 日本第二季经济增长速度为两年多来最快，得益于消费者支出和资本支出均创下逾三年来最大增幅，凸显出内需更加强劲。

政府数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长4.0%，超过市场预估的2.5%，创下2015年第一季以来最大增幅。

第二季GDP较前季扩张1.0%，预估中值为增长0.6%。

第一季GDP增长环比年率修正为1.5%，较前季实质(经通胀调整)GDP增幅上修为0.4%，前值为上升0.3%。

日本经济在未来几季料将继续增长，让日本央行寄望于紧绷的就业市场最终将开始提振消费者支出，反过来可以更轻松地实现通胀持续上升。

“第二季度消费者支出和资本支出均动力十足，这也是国内需求如此强劲的原因，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信说。

“经济成长的步伐可能略有放慢，但仍处在复苏模式下。通胀情况的发展较为有利。”

4-6月经济连续取得第六个季度成长。上一次持续这样长时间的增长还要追溯到2005年1-3月至2006年4-6月。

占GDP规模约三分之二的民间消费较前季成长0.9%，超过增长0.5%的预估中值。

这也是三年来的最快增速，因消费者大量购买汽车和家电等耐用品。数据显示，消费者在外出就餐方面的支出也有增加。所有这些令人鼓舞的迹象都说明，消费者支出不再是日本经济前景中的薄弱环节。

4-6月资本支出较前季跳增2.4%，为预估中值1.2%增幅的两倍，也是2014年1-3月以来企业投资增长最快的一季，因企业在软件和建筑设备方面加大支出。

日本经济再生大臣茂木敏充对内需前景较为谨慎，他誓言推出更多政策以强化经济。

“你若问我民间消费是否已完全复苏，我会说在一些区域仍缺乏力道，需要政策面加以跟进，”茂木敏充对记者表示。

“我们会确保内需所引领的复苏持续下去。这需要供应面进行改革。我们会聚焦于投资人力资源，改善生产率，以及推出新的成长策略。”

尽管经济成长快于预期，但在通胀始终低迷不振情况下，预料日本央行短期内不会撤除庞大的刺激举措。

外部需求导致4-6月GDP成长率削减0.3个百分点，部份因进口增加所致。这点值得特别注意，因为日本通常仰赖出口以推动经济成长。

自2013年4月实行量化宽松以来，日本央行六度推迟达成2%通胀目标的时点，部份即归因于消费支出疲弱。

4-6月GDP数据显示，民间消费终于开始朝向日本央行及其他政府官员期待以久的方向前进。(完)