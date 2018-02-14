日本第四季经济连增八季 创1980年代泡沫经济以来最长连增纪录

路透东京2月14日 - 消费者支出强劲，推动日本第四季经济连续八个季度增长，为1980年代泡沫经济以来最长连增纪录，表明首相安倍晋三恢复经济增长、结束数十年停滞状态的举措正在取得成效。

日本经济持续增长对日本央行而言也是个鼓舞人心的迹象，暗示经济最终可能带来足够多的动能，提振通胀率升向2%的目标水准。

分析师预计，随着消费者支出、出口和资本支出进一步改善，经济将继续增长。

这也是日本经济从1986年4-6月当季至1989年1-3月当季连续扩张12季以来的最长连增纪录。

日本内阁府周三公布的数据显示，10-12月当季国内生产总值(GDP)环比年率为上升0.5%。路透调查预估中值为增长0.9%。第三季GDP数据修正后环比年率为扩张2.2%。

内阁府周三发布的数据显示，10-12月当季GDP较上季成长0.1%，略低于路透调查预估中值增长0.2%；7-9月当季GDP较上季成长0.6%。

民间消费较上季增加0.5%，高于预估中值增长0.4%，弹离上季修正后达0.6%的跌幅。民间消费占GDP比重约莫三分之二。

资本支出较上季上扬0.7%，低于预估中值增长1.1%，但为连续第五季成长，显见企业投资持续增加。

海外需求略微拖累GDP。出口增加2.4%，但被进口跳升2.9%所抵销；拜内需强劲所赐，进口激增。(完)