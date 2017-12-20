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日本出光兴产与昭和壳牌石油将于明年春天合并主要业务
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December 20, 2017 / 4:39 AM / 6 days ago

日本出光兴产与昭和壳牌石油将于明年春天合并主要业务

1 分钟阅读

路透东京12月20日 - 日本炼油业者出光兴产(5019.T)一名发言人表示，将与昭和壳牌石油(5002.T)合并管理主要业务，追求两家公司合并，但此一计划遭到核心投资人--出光兴产创办家族的大力反对。

两家公司分别为日本第二及第四大炼油业者，出光兴产发言人Akitaka Yoshino表示，将于明年春天成立一个拥有约300人的办公室，管理原油采购、炼油及销售等业务，寻求在未来三年缩减300亿日圆(2.66亿美元)成本；这证实了日经新闻的报导。

当两家公司称将开始整并业务时，原先的缩减成本目标预估为至少250亿日圆。昭和壳牌石油也证实相关计划。

约两年半前，出光兴产宣布买进近三分之一昭和壳牌石油的股权，是并购活动的一部分，但两家公司至今仍在试图完成这场联姻，同时间日本炼油市场则是出现史上最重大的整并潮。

本周出光兴产创办家族表示，已经提高对公司的持股，这是其阻碍合并计划的最新策略；今年稍早的新股发行一度稀释了创办家族的持股。

“与昭和壳牌石油合并，对我们是最好的选择。我们的政策不会改变，”出光兴产执行长Takashi Tsukioka在接受日经专访时表示。公司发言人Yoshino证实了他的讲话。

“我们最大的愿望是努力赢得创始家族对于合并将带来300亿日圆协同成本效益的理解，但我们还没有得到他们的理解，”Yoshino说。

    该家族发言人称暂不能立即置评。

    创始家族称，两家公司差别太大，合并难以发挥效用；而公司董事会认为，要在日本逐渐萎缩的成品油市场竞争，合并是必须的。

    日股早盘收市时出光兴产(5019.T)股价上涨3%，昭和壳牌石油(5002.T)上涨1.1%。(完)

    编译 张明钧/李春喜; 审校 孙茉莉/龚芳

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