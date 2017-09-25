日本政府在9月报告中维持对经济的温和乐观评估

路透东京9月25日 - 日本政府对经济仍维持温和乐观的看法，表明经济复苏的范围正在扩大、力度正在增强，尽管通胀依然低迷。

在周一公布的9月月度经济报告中，政府还维持对消费者支出和出口的乐观看法，因国内外需求推动日本这个全球第三大经济体实现成长。

“日本经济继续温和复苏趋势，”日本内阁府在报告中称，连续第四个月维持对经济的评估。

政府还维持对资本支出、出口和产出正在“回升”的看法不变，也维持对消费正在“温和回升”的评估不变。

内阁府这份报告出炉之前，日本央行上周决定维持货币政策不变，且央行总裁黑田东彦表示对日本经济有信心。

近期有关出口、消费者支出和就业市场的数据，表明经济正以健康的速度增长。

分析师预计未来几个季度经济继续增长，不过通胀一直顽固地处在低位，导致一些分析师对央行的货币政策丧失信心。

尽管央行的大规模刺激措施已经实施了四年多，但消费者通胀仍远低于央行的2%目标。

经济政策路线也遭到质疑，有消息人士告诉路透，日本首相安倍晋三将很快解散众议院，进行提前选举。

安倍领导的执政联盟料将保住在众议院的多数席位，但如果选举结果不佳，则可能耗尽政府推进结构性改革所需的政治资本。(完)