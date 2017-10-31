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日本9月工业生产降幅低于预期 消费者支出令人失望
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#国际财经
2017年10月31日 / 凌晨2点32分 / 1 天前

日本9月工业生产降幅低于预期 消费者支出令人失望

1 分钟阅读

路透东京10月31日 - 日本9月工业生产降幅低于预期，企业预计10月产出将增长，扶助经济继续扩张。

劳动力需求仍为43年来最强，但9月家庭支出意外下降，因此有人担心就业市场趋紧并未对消费者支出带来提振。

日本央行周二结束政策会议时料暂不扩大刺激举措，但其可能仍难以解释为何经济增长没有推升消费者物价。

“工业生产下降，因中国经济暂时性偏软，但全球需求仍强劲，因此未来产出将增长，”瑞银证券地区投资总监Daiju Aoki表示。

“消费者支出看起来有点疲弱。日本央行需要看到消费复苏，这很重要。除非出现这种情况，否则日本央行未来可能下调经济增长预估。”

经济产业省数据显示，日本9月工业生产较前月下降1.1%，是因为记忆体晶片(存储器芯片)和重型建筑机械产量下滑。

9月工业生产下降幅度创四个月来最大，但仍小于预估的1.5%降幅。

经济产业省调查的制造商预计，10月工业生产较前月增加4.7%，预计11月产出较前月减少0.9%。

总务省公布，日本9月失业率持稳于2.8%，与预估中值相符。

9月求才求职比也持稳于前月的1.52，表明劳动力需求仍处于43年来最高位。分析师预期中值为1.53。

9月经物价调整的家庭支出较上年同期下降0.3%。路透调查中分析师的预估为上升0.7%。

数据显示，家庭支出下滑是因为用于高尔夫、旅游、空调及冰箱的支出减少。

今年上半年日本内需旺盛，但弱于预期的家庭支出数据显示，内需目前正在失去部分动能。

经济增长在推动消费者物价上升方面进展缓慢，这妨碍了日本央行促通胀的努力。

日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升高0.7%，升幅远低于央行2%的通胀率目标。(完)

编译 李爽/杜明霞/王兴亚；审校 陈宗琦/郑茵/许娜

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