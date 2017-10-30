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日本9月零售销售增速为三个月来最快 表明消费者支出仍强劲
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2017年10月30日 / 凌晨1点15分 / 1 天前

日本9月零售销售增速为三个月来最快 表明消费者支出仍强劲

1 分钟阅读

路透东京10月30日 - 日本9月零售销售增速为三个月来最快，因消费者增加在服装和日用品方面的支出，这表明由于劳动力市场吃紧，消费者支出依然强劲。

9月零售销售较上年同期增长2.2%，增幅不及市场预估中值的增长2.5%，但高于8月修正后的增长1.8%。

消费者支出强劲使得未来消费者物价更可能加快上涨。日本央行认为，即便通胀压力逐步上升，该央行仍能维持宽松货币政策不变。

“7-9月当季消费状况可能略逊于上季，但前景依然稳健，”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi称。

“消费者支出仍在缓慢复苏。就业市场将在未来支撑支出。”

经济产业省周一公布的数据显示，9月服装方面的支出较上年同期增长5.0%，为三个月来最快增速。香皂和洗发液等日用品支出同比增长1.2%，前月为同比下滑0.4%。

日本央行周二结束政策会议时，料暗示暂时将不会扩大刺激措施。

日本首相安倍晋三此前赢得众议院选举，这强化了关于日本央行超宽松政策将会持续下去的预期。

日本9月核心消费者物价较上年同期上升0.7%，升幅远低于日本央行2%的通胀率目标，不过央行表示由于就业市场趋紧以及薪资增长，消费者物价最终将加速上升。(完)

编译 许娜/王兴亚；审校 李爽/徐文焰

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