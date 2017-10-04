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日本9月服务业扩张速度为11个月最慢 因新订单放缓
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2017年10月4日 / 凌晨1点06分 / 15 天前

日本9月服务业扩张速度为11个月最慢 因新订单放缓

1 分钟阅读

路透东京10月4日 - 日本9月服务业扩张速度为11个月来最慢，因新订单放缓，但其他的数据显示日本经济仍保持复苏，即便第三季动能略有下滑。

日本9月经季调Markit/日经服务业采购经理人指数(PMI)降至51.0，8月为51.6。

该指数连续第12个月保持在荣枯线50上方，但为2016年10月来最低。

9月新业务分项指数从8月的52.4降至52.0，显示扩张速度放缓。

一个正面迹象是，9月企业信心分项指数从前月的52.4升至53.3，显示企业认为活动低迷情况是暂时的。

“新业务增长放缓导致企业活动增速创近一年来最慢，就业创造仍适中，”IHS Markit分析师Joe Hayes表示。

“但企业活动增速放缓尚未导致企业信心下降，企业信心继8月创下13个月低位后温和回升。”

包括制造业和服务业在内的综合PMI，9月从前月的51.9降至51.7。

日本第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率修正后为成长2.5%，创一年多以来最快增速，得益于消费者支出和住房投资增加。

分析师称，这一增速难以持续，第三季增速料稍微放缓。但很多人仍相信，受出口繁荣和内需增加带动，经济将继续稳健增长。

实际上，周一公布的制造业PMI显示，日本9月制造业活动扩张速度为四个月来最快，因国内和出口订单加速。

日本央行的短观调查报告也显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高。(完)

编译 张荻/杜明霞/汪红英；审校 徐文焰/张若琪/王兴亚

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