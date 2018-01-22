焦点：日经指数触及26年高位 促使日本散户撤离熊市基金

路透东京1月22日 - 日股日经指数涨至26年高位，促使许多市场参与人士放弃他们的反向操作策略，日本散户也正在撤离一支广受欢迎的熊市基金。

该基金通过建立日经指数期货空仓，向投资者支付相当于日经指数反向走势两倍的单日回报。比如，如果日经指数跌1%，这支反向上市交易基金(ETF)就会涨2%，如果日经指数涨2%，那基金就会跌4%。

野村旗下的Next Funds日经指数两倍反向指数ETF净值上周大跌近24%至1,501亿日圆(13.7亿美元)，10月31日曾创下纪录高位1,963亿日圆。

这波下跌说明，直到去年底市场还保持着的模式发生了巨变。这个模式是，只要日经指数上涨，投资者就会增加购买反向ETF。这类ETF的净值在日经指数下跌时会上涨。

看空基金在日本散户投机客中非常受欢迎。

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这种趋势似乎在11月9日发生了变化，当时由于日本企业业绩强劲，外资向日股注入资金，推动日经指数自1992年以来首次站上23,000点关口。

“这些自9月开始买入两倍反向ETF的散户投资者在11月股市涨得更高时录得巨额亏损，”松井证券资深市场分析师Tomoichiro Kubota表示。

Kubota说，此后他们对做空变得非常谨慎，并指出对个股的融券交易也没有增加。融券是押注股价下跌的另一种交易方法。

根据东京证交所汇编的数据，截至1月12日，东京和名古屋交易所的融券余额降至9,781亿日圆，10月末时则达1.1万亿日圆。

但放弃反向押注，不一定就转化为日本投资者对日经指数的多仓增加。

今年以来，尽管日经指数上升，但野村杠杆上市交易基金(ETF)的牛市版本--Next Funds Nikkei 225 Leveraged Index ETF (1570.T)的净资产价值却下滑2.7%。

该ETF旨在为投资者提供两倍的日经指数单日回报，为迄今以来东京证交所交投最活跃的ETF。

松井证券的Kubota称，由于央行购买ETF为市场提供支持，导致低吸机会有限，从而使得投资者发现很难找到买入的良机。(完)