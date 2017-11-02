分析：日股重获外资青睐 与日圆联动关系松动

路透纽约/东京11月1日 - 日圆走强通常会打压日股，但如今日股正摆脱这种汇率魔咒，吸引到包括高盛(GS.N)和贝莱德(Blackrock) (BLK.N)在内的外国投资者向日本股市投入数以十亿计美元资金。

2017年10月23日，东京，一名女子经过一家券商门外的股市信息显示屏。REUTERS/Issei Kato

尽管日圆上涨近3%，但日股日经指数.N225仍涨至1996年以来最高位，今年以来涨幅达到17%，以美元计的涨幅更是高达20%，其中包括股息。日圆升值往往会不利出口股。

据东京证券交易所(TSE)，过去六周外资买入4.4万亿日圆(390亿美元)日股和期货。由于怀疑企业获利升势能否持续，外资基本会避开日股。7月中至9月初，因高度担心朝鲜情势恶化，外资出脱2.4万亿日圆(210亿美元)日股。

但随着强劲的内需带动日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率成长2.5%，并连续第六季增长，日股看起来对外资仍具吸引力。

“这可能是发达国家市场估值最低的了，也或许是唯一估值较低的发达市场，”资金规模达390亿美元的BlackRock Global Allocation Fund (MALOX.O)经理Russ Koesterich称。据该基金网站披露，近几个月提高对日股持仓比例。9月底时，日本股票占其资产的8.6%，高于前月的7.8%。

汤森路透数据显示，未来12个月美股市盈率为18.6倍，日股为15.4倍。

Koesterich称，日股市盈率较低的理由很充分，包括通胀低迷不振，债务负担沉重，以及人口老龄化。

过去几年，日本央行采取激进举措试图提振经济，以每年6万亿日圆(530亿美元)的速度购买国内股票上市交易基金(ETF)。日本央行总裁黑田东彦周二暗示，全面撤回刺激举措之前，可能减慢ETF购买速度。

市场正在规避这一风险。经纪公司Macro Risk Advisors的分析显示，从统计上看，今年日本股市在日圆上涨时下跌的趋势有所减弱，但在日圆贬值时仍会上涨。

“日圆对出口的影响力减弱了，”索尼金融控股(Sony Financial Holdings)(8729.T)分析师Hiroshi Watanabe表示。“目前市场对数码产品的需求很大，相对价格而言，很多日本产品在质量和性能上更有竞争力。”

今年8月，日本出口实现近四年来最快增长。增长步伐在9月有所减速，但分析师认为放缓是暂时的。同时，日本9月零售销售亦实现三个月来最快增长。

Gluskin Sheff + Associates Inc (GS.TO)首席分析师David Rosenberg在报告中指出，日本“长达25年的下行趋势最近已被打破”。他表示，股市与日圆之间的联动减弱证明，市场在依据企业基本面、而不是对汇率走势的猜测来交易，失业率下降以及国内需求的上升都在帮助小型股公司。

但在企业爆出重大丑闻之后，一些投资者仍担忧公司治理问题。日本第三大钢铁企业神户制钢(5406.T)本月稍早表示，部分产品的质量数据存在造假。

高盛资产管理的客户投资组合管理暨企业策略全球主管Katie Koch表示，尽管如此，日本经济的竞争优势或许正在不断开发之中，围绕高管薪酬等问题的企业改革也变得越来越普遍。

该基金经理人在日本方面的重点持仓包括Nidec Corp(6594.T)和Pola Orbis Holdings(4927.T)。两只股票今年分别上涨了55%和52%。

Nidec生产用于电动汽车的小型发动机，电动汽车是一个不断成长的市场；Pola Orbis的化妆品则吸引着中国越来越多的中产阶级。

自动化技术也在吸引其他投资者进入日本市场。Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(BOTZ.O)和ROBO Global Robotics and Automation Index ETF(ROBO.O)是两家在美国上市的机器人题材ETF，大量投资日股，譬如发那科(Fanuc)(6954.T)。

发那科帮助工厂实现生产自动化，今年股票涨幅超过38%；同时，根据汤森路透旗下研究公司理柏的数据，两家机器人题材ETF吸引资金21亿美元。(完)