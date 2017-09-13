日本股市：日经指数连续第三日收高，受景气循环股走势扶助

路透东京9月13日 - 日本股市周三连续第三日上涨，触及一个月新高，之前美股上涨且日圆拉回，帮助支撑了出口和银行等景气循环股。

日经指数收盘上涨0.5%至19,865.82点，创8月8日以来最高收盘水准。

美国股市周二收涨，标普500指数、道琼工业指数和纳斯达克指数均创纪录收盘高位，因对美朝紧张局势的担忧缓解，且伊尔玛飓风的金融影响也比最初担心的要小，投资者风险偏好升温。

日本股市中券商和银行股表现好于大盘。

野村控股和三菱日联金融集团(MUFG)分别跳涨2.4%和1.5%。

美元兑日圆触及近两周高位110.290，包括机械、电子产品和汽车制造商在内的出口版块吸引买盘。

Panasonic和日产汽车分别上涨4.5%和1.2%。

“冒险意愿似乎重燃，因美国市场走高，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

不过，投资者谨慎看待美国中期成长前景，尤其因为他们试图评估飓风哈维对该国经济影响。

“我们需要观察即将出炉的美国数据及其对股市的影响，”Sato说。

日立制作所跳升3.3%至2015年8月来高位，此前瑞银证券将该公司股票评级从“中性”上调至“买入”，因与海外项目相关的损失低于市场先前预期。

东证股价指数上升0.6%至1,637.33点。JPX-日经400指数涨0.6%至14,503.72点。(完) (编译 张若琪/许娜/杜明霞；审校 于春红/艾茂林)